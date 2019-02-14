Galatasaray Benfica maçı kadrosu belli! GS UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimler var?

Galatsararay Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica’yı konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak ilk maçta sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen Galatasaray Marcao, Luyindama, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Diagne ve Kostas Mitroglou transferleri ile kadrosunu güçlendirmişti. Peki Galatasaray Benfica maçı kadrosunda kimler var? İşte Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu…
GALATASARAY AVRUPA LİGİ KADROSU
Ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, kurallar gereği kadroya üç futbolcu ekleyebildi. Bu isimler Christian Luyindama, Marcao ve Mbaye Diagne oldu.
Kaleci: Muslera, İsmail Çipe
Defans: Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Nagatomo
Haberin devamı aşağıda Orta saha: Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli
Forvet: Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Diagne