Galatasaray Benfica maçı kadrosu belli! GS UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimler var?

Galatsararay Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica’yı konuk ediyor. İstanbul’da oynanacak ilk maçta sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak isteyen Galatasaray Marcao, Luyindama, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Diagne ve Kostas Mitroglou transferleri ile kadrosunu güçlendirmişti. Peki Galatasaray Benfica maçı kadrosunda kimler var? İşte Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosu…

GALATASARAY AVRUPA LİGİ KADROSU

Ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, kurallar gereği kadroya üç futbolcu ekleyebildi. Bu isimler Christian Luyindama, Marcao ve Mbaye Diagne oldu.

Kaleci: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Haberin devamı aşağıda Orta saha: Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli

Forvet: Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Diagne