MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-2 Benfica | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden temsilcilerimizden Galatasaray, Son 32 Turu ilk maçında Portekiz devi Benfica’yı konuk etti. Bir üst tura çıkmak adına 21 Şubat’ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi iki takım da avantajlı bir skor elde etmek isterken sahadan mutlu ayrılan taraf 2-1’lik skorla Benfica oldu.

Benfica tartışmalı bir penaltı kararıyla 27’de Salvio ile öne geçerken 54’te Luyindama skoru 1-1’e getirdi. İkinci yarının büyük bölümünde baskılı oynayan Galatasaray, buna rağmen 64’te Seferovic’in golüne engel olamadı ve bu sonuçla Benfica evine galibiyetle ve ciddi bir avantajla döndü. Temsilcimizde 40’ta sarı kart gören Fernando ise rövanşta cezalı duruma düştü.

GALATASARAY BENFICA MAÇI (İŞTE 11’LER)

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 20.55

HAKEM: Jesus Gil Manzano

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Farih Terim

BENFICA: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic

TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Lage

Şampiyonlar Ligi’nde grubundaki iki Porto maçında da çok iyi oynamasına rağmen kazanamayan Aslan, diğer Portekiz devine karşı bu kez şeytanın bacağını kırmak istedi ama istediği sonucu elde edemedi. Teknik direktör değişikliği sonrası yükselişe geçen Benfica ise iyi gidişini sürdürdü.

Mitroglou listede yok

Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama’yı UEFA’ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir’in ismi listede yer almadı. Benfica ise kadronun önemli isimleri Grimaldo, Pizzi, Jonas, Jardel, Ebuehi, Conti ve Fejsa’yı Portekiz’de bıraktı.

Maça yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Türk Telekom Stadyumu’na akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldururken, Az sayıda Portekizli taraftar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.

Rui Costa’dan Terim’e ziyaret

Fiorentina ve Milan’da oynadığı dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in öğrencisi olan eski efsane futbolcu Benfica Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rui Costa maç öncesinde Fatih Terim ile bir araya geldi ve hasret giderdi.

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