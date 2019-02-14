Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Mesut Özil, Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Mesut Özil, Arsenal forması ile bu sezon yaşadığı düşüşün ardından UEFA Avrupa Ligi’nde BATE Borisov maçı kadrosuna da dahil edilmedi. Sezon sonunda Arsenal’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil’in adı Fenerbahçe ile anılıyor.

FENERBAHÇE MESUT ÖZİL TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇEBİLİR

Arsenal’de UEFA Avrupa Ligi maçı kadrosuna alınmayan Mesut Özil için Fenerbahçe yönetimi transfer harekatı başlatıyor. İngiltere’de mutsuz günler geçiren Mesut Özil’in takım aradığı ilk Juventus olduğu öne sürüldü. Eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamaya sıcak bakan Mesut Özil için sezon sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da nabız yoklayacağı iddia edildi.

MESUT ÖZİL FORMAYI ALAMADI

Arsenal forması ile bu sezon pek fazla forma şansı bulamayan Mesut Özil, İngiltere Premier Lig’de 14 karşılaşmada 1,057 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil’in forma şansı bulamadığı Arsenal’de mutsuz olduğu ve kendisine takım aradığı belirtiliyor.