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Dusko Tosiç’in eşi Jelena Karleusa Sırp basınına 123 tane dava açtı!
Dünyadan Futbol

Dusko Tosiç’in eşi Jelena Karleusa Sırp basınına 123 tane dava açtı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa hakkında çıkan aldatma davaları ile ilgili Sırp basınına 123 dava açtı.

14 Şubat 2019 10:31

Sırp basını geçtiğimiz ay Beşiktaş’tan ayrılan Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa’nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı.

İhanet görüntüleri kısa sürede yayıldı. Yine Sırp basınının iddiasına göre Jelena, görüntüleri yayınlattığı söylenen futbolcuya ölüm tehdidi yağdırdı. Genç topçu da 2 milyon euro’luk tazminat davası açtı.

Hakkında çıkan haberlere dayanamayan Jelena ise önceki gün Sırp basınına karşı 123 dava açtı. Dosyaların fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Dosyalarla poz veren ünlü şarkıcı, Sırp basınına “Hepinizin canını okuyacağım” mesajı yolladı.

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120 lawsuits against Serbian press

JELENA KARLEUŠA (@karleusastar)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 11:10 | 14 Şubat 2019
dava Duşko Tosic Jelena Karleusa
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