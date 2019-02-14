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Dünya bu çocuğu konuşuyor! 7 yaşında Usain Bolt’a rakip oldu…
Diğer Sporlar

Dünya bu çocuğu konuşuyor! 7 yaşında Usain Bolt’a rakip oldu…

Dünyanın en hızlı adamı olarak anılan Jamaikalı Usain Bolt'un atletizm kariyerini noktalamasının ardından pistlerdeki ‘yeni varisi' belli oldu. ‘Blaze the Great' (Büyük Alev) lakaplı yedi yaşındaki minik atlet Rudolph Ingram Jr, ABD'de geçen hafta 100 metreyi 13.48 saniyede koştu. Usain Bolt, 2009 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de 9.58'lik süresi ile atletizm tarihine adına altın harflerle yazdırmıştı.

14 Şubat 2019 14:00

ABD’de geçen hafta 100 metreyi 13.48 saniyede koşan “Blaze the Great” (Büyük Alev) lakaplı 7 yaşındaki minik atlet Rudolph Ingram Jr, geleceğin Usain Bolt’u olarak görülüyor. Jamaikalı dünya şampiyonu koşucu Bolt gibi futbolda da yetenekli olan Rudolph’un Instagram’da 300 bin takipçisi var ve her videosu viral oluyor.

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2019 Track Season Starting Off Amazing 60 Meter Dash 8.69 100 Meter Dash 13.48 Record Breaking #sctop10

Blaze The Great (@blaze_813)’in paylaştığı bir gönderi ()

Yeteneğiyle NBA yıldızı LeBron James ve Amerikan futbol ligi takımlarından Tampa Bay Buccaneers’ın dikkatini çeken Rudolph, Instagram’da kendisini ‘7 yaşında. 3 X Amerikan Amatör Atletizm Şampiyonu, Heisman (Amerikan futbolu) Kupası sahibi, Fitness Modeli, 100 Metre Şampiyonu” diye tanımlıyor.

Babası Ralph Ingram, 4 yaşında spora başlayan Tampalı minik atletin kazanma hırsıyla dolu olduğunu söylerken USA Today ve New York Post gazeteleri Rudolph için “Uçan yıldız”, “Durdurulamayan viral atlet” ifadelerini kullandı.

Ralph Ingram, “O birçokları için bir süper yıldız. Ama benim için bir bebek. Ben onun menajeri, kameramanı, antrenörü ve bahiş almayan Uber şoförüyüm. Benim bahşişim onu mutlu ve yaptığı şeyi sevdiğini görmek” diyor ve oğlunun normal bir hayat sürmesini istediğini belirtiyor.

REKORLARIN SAHİBİ BOLT

Usain Bolt, 100 metre yarışlarında son üç dünya rekorunun sahibi. 2009’da Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’ndaki 9.58’lik süresi ise en iyi derecesi oldu. Bolt, kariyerini noktaladığı İngiltere’deki 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 100 metreyi 9.95 saniyede koştu.

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Track Season Is Here First Meet Almost Here

Blaze The Great (@blaze_813)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 14:05 | 14 Şubat 2019
Rudolph Ingram Jr Usain Bolt
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