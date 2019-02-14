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Son dakika! Demirören Haber Ajansı’ndan Yıldırım Demirören ve istifa açıklaması!
Futbol

Son dakika! Demirören Haber Ajansı’ndan Yıldırım Demirören ve istifa açıklaması!

Son dakika... Demirören Haber Ajansı, kendilerinin kaynak gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa kararı aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

14 Şubat 2019 17:58

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in görevinden istifa edeceği iddiaları üzerine, Demirören Haber Ajansı’ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Demirören’in sahibi olduğu grubun ‘İddaa’ bahis ihalesini kazanmasının ardından TFF’deki görevinden ayrılacağı kamuoyunda gündeme getirildi.

Konuyla ilgili Demirören’e ait olan Demirören Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören’in istifa kararı aldığına dair ortaya atılan iddia DHA kaynak gösterilerek çeşitli hesaplarda yayınlanıyor. DHA tarafından abonelerimize böyle bir haber servis edilmemiştir. Türk futbol kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Yıldırım Demirören 2012 yılından beri TFF Başkanı olarak görev yapıyor.

14 Şubat 2019 Yıldırım Demirören`e tepki yağdı! `Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rezilliğe izin vermezler` Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören`in sahibi olduğu şirketin iddia ihalesini kazanması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, durumu skandal olarak nitelerken, Yıldırım Demiören`in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiği fikrinde birleşti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:49 | 14 Şubat 2019
Türkiye Futbol Federasyonu yıldırım demirören
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