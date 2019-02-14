Galatasaray Benfica canlı izle! CANLI YAYIN: GS golü buldu!

Galatasaray Avrupa Ligi macerasına evinde Benfica ile başlıyor. Galatasaray 27. dakikada verilen penaltı neticesinde 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasarayn Benfica karşısında 54. dakikada Luyindama’nın golü ile 1-1 eşitliği yakaladı. Gün boyunca “Galatasaray Benfica maçı canlı izle” aramaları yapan taraftarlar Beın Sports canlı yayın bağlantısı arıyor. Galatasaray Benfica maçı canlı yayın haberimizin içerisinde bulunuyor. Galatasaray Benfica maçı öncesinde kadroya üç futbolcu Christian Luyindama, Marcao ve Mbaye Diagne ilk 11’de başladı.

GALATASARAY BENFİCA CANLI İZLE

GALATASARAY BENFİCA İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Benfica: Vlachodimos, Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ KADROSU

Ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, kurallar gereği kadroya üç futbolcu ekleyebildi. Bu isimler Christian Luyindama, Marcao ve Mbaye Diagne oldu.

Kaleci: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Nagatomo

Haberin devamı aşağıda Orta saha: Selçuk İnan, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli

Forvet: Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat Çelik, Diagne

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SEFEROVIC: GALATASARAY'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORUZ

İsviçreli futbolcu Haris Seferovic ise şu ifadeleri kullandı: “Perşembe akşamı iyi bir skor bekliyoruz. Ateşli bir atmosfer olacak ama kendimize güveniyoruz. İyi bir formumuz var. Galatasaray'a büyük saygı duyuyoruz. İyi bir oyun ortaya koyacağız. Zor bir maç olacak. Buraya kazanmak için geldik. En iyi performansımızı sergileyerek burada kazanmak istiyoruz. Karşımızda da bizim gibi düşünen bir takım var. Bu yüzden büyük bir maç olacak. İyi bir maç bizi bekliyor. Şimdilik sadece bu eşleşmeyi düşünüyoruz.”