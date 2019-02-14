Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan flaş açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig’inde yapılan hakem hataları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu şirketin İddaa ihalesini kazanmasını yorumladı.

Ali Koç, kamuoyunda “İddaa” olarak bilinen “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının” özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihaleyle ilgili soruyu da cevapladı. Bir basın mensubunun “İhalede en iyi teklifi veren Şans Girişim Ortak Girişimine Yıldırım Demirören’in de ortak olduğu söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Yıldırım Demirören, uzun yıllar hem kulüp başkanlığı hem de federasyon başkanlığı yapan biri. Çok tecrübeli bir isim… Başkanlık için doğru bir profildi… İhaleden sonra Yıldırım Bey’in devam etmemesi gerekir. Seçimlere birkaç ay kaldı ama bugünden itibaren devam etmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dünyanın başka bir yerinde devam etmesi mümkün değildir.”

Yıldırım Demirören`e tepki yağdı! `Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rezilliğe izin vermezler` Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören`in sahibi olduğu şirketin iddia ihalesini kazanması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, durumu skandal olarak nitelerken, Yıldırım Demiören`in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiği fikrinde birleşti. İlgili Haberi Oku

“KULÜPLER BİRLİĞİ’NİN BİLDİRİSİNİN ARKASINDAYIZ”

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Trabzonspor maçından sonra “Hakemler de insandır, hata yapabilir, olaya öyle bakmak lazım” şeklinde açıklaması ile ilgili soruya Başkan Ali Koç, “Fatih Terim’in yaptığı açıklamalara katılmıyorum. Aslında biraz kurnazlık yapılıyor. Kamuoyu önünde hakemlere düdük astırılmasının ne gibi sonuçlara sebep olacağını dikkatinizi çekmek istiyorum. Olay son derece bilerek ve bilinçli şekilde çarptırılmıştır. Kulüpler Birliği’nin bildirisinin arkasındayız” yanıtını verdi.

“14 Şubat Sevgililer gününü kutlayan varsa kutlasın. Geldiğimiz noktada toplantı yapmak, mecbur oldu. Video izleyerek başlayacağız. Bu video hepinizin gördüğü karelerden oluşuyor. Bütünsel bakış açısıyla gündeme alırsanız mesaj net olarak çıkıyor.”

Barkovizyondan Fenerbahçe aleyhine hakem hatalarının yaşandığı pozisyonlar izlettirildi.

Ali Koç’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Hakemin (Alper Ulusoy) vücut lisanına bakmanıza rica ediyorum. Bu hakem oyuncularla beraber tünele girdi. Artık ne arıyorsa buldu. Mensah’ın bu maçı kartsız tamamlaması inanılacak gibi değil.”

“TRİBÜNLERE OYNAMAK İÇİN KONUŞMUYORUZ”

“Pek çok takımlar hakem hataları yaşıyor. Anlatacaklarımız oldukça derindir. Bu toplantıyı yapmaktan dolayı mutsuz ve üzgünüm. Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlara kılıf aramak durumunda değiliz. Bir-iki hakem hatasından dolayı burada değiliz. Taraftarımız tatmin olsun diye de değil. Tribünlere oynamak için, günü kurtarmak için konuşan insanlar değiliz. Resmin bütününe baktığımız zaman F.Bahçe’ye karşı sistematik hataları görebiliyorsunuz.”

“EŞ ZAMANLI VE SİSTEMATİK”

“Bundan sonra yaşanacak hatalara farkındalık sağlamak izliyoruz. Masum hakem hataları demek hayatın olağan akışına aykırı. İyi bir devre arası kampı geçirdik. Eşzamanlı şekilde hakem hatalarının Fenerbahçemize karşı kasıtlı ve sistematik olduğunu düşünmekteyiz. Bu garip ve düşündürücü süreci özetleyelim. Durup dururken ortalığı yangın yerine vermedik. Bursaspor maçında hem faul hem ofsayttan iptal edilmesi gereken gol verildi.”

“GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ”

“Kayserispor maçında bariz bir şekilde, göz göre yaşadıklarımız endişelerimiz tavan yapmasına sebep olmuştur. Görünen köy kılavuz istemez. Mensah’ın kart almaması bile her şeyi anlatıyor. Hakemlerimize ödül ve ceza sistemlerine dikkat çekmenizi istiyorum. Hakemlerimiz dışarıdan anlaşılmayacak çok ince bir sistemleri ile yönlendirilmeye açıkladı. Mehmet Ekici ve Moses’a yapılan çalınmayan faul ve verilmeyen kırmızı kartlar. Mehmet Ekici bu faulden sonra sakatlandı.”

“HİÇBİR ZAMAN GİZLİ BİR ADAYIMIZ OLMADI”

“Kazanırken güzel, kaybederken çirkin yüzümüz olmadı. Hiçbir zaman gizli bir ajandamız olmadı. Hiçbir zaman ayrımcılık istemedik. Hakemlere düdük astırmaya niyetimiz olmadı. Hakemleri baskı altına almak için lobi yapmaya tenezzül etmedik. Bu bizim tarzımız. Tüm kulüplere sevgi ve saygıda kusur etmemeye özen gösterdik. Fenerbahçe tarihi mücadelelerle doludur. F.Bahçe her daim hakkını koruyacak kudrete sahiptir.

Fenerbahçe’nin gücü ve kudreti sahip olduğu camiasından gelmektedir. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Kocaman bir futbol endüstrisi söz konusu. Eşsiz bir güç veren taraftarımız şundan emin olsunlar. Fenerbahçe yönetimi olarak sizlerle beraber omuza omuza olduğumuz sürece camiamızın hakkını savunur, her türlü engeli aşarız. Çok iyi biliyorlar ki F.Bahçe kafasını kaldırdığında engellenemez bir yükseliş başlayacak.

Hakem hataları mütemadiyen önümüze çıkacaktır. Hakemler insandır, herkes hata yapabilir. Bunu ilk söyleyen biziz. Yok efendim benim tacım neden verilmedi diyen kulüp değiliz.”

“MUSTAFA CENGİZ’E TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ”

“Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e Serdar ve Tolga Ciğerci transferi için teşekkür borçluyuz. Serdar Aziz çok karakterli, milli takım oyuncusu. Gelen tüm tekliflere rağmen F.Bahçe’ye geldi. Gelirken hocasına teşekkür etti. Tam aradığımız profil. Böyle bir oyuncuyu bonservissiz verdiği için Cengiz’e teşekkür borçluyuz. Tolga da bonservissiz geldi. Şu ana kadar bir kuruş maaş ödemedik. Tolga sıhhattine kavuşacaktır. Dünyanın en iyi yerlerine gönderdik. Bir önceki takımında yanlış tedavi görmüştü. Tolga’nın yeteneklerini biliyoruz. Önümüzdeki sezon bu vefanın karşılığını verecektir. Serdar’ın performansı ortadadır.

Zenit maçındaki hakem çok iyiydi. Niye biz yabancı hakem getirelim? Milli düşüncelere sahibim. İnşallah o noktaya gelmeyiz. Kendi içimizden hakem çıkarabiliriz.”