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Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama
Beşiktaş

Beşiktaş’a Malatya’da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 22'nci haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma için Malatya'ya geldi. Taraftarlar siyah-beyazlı kafileyi meşalelerle ve tezahüratlarla karşıladı.

14 Şubat 2019 18:49

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’un konuğu olacak Beşiktaş, Malatya’ya geldi. Siyah-Beyazlı kafiyeli Erhaç Havalimanı’ndan kalabalık taraftar grubu karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcularla fotoğraf çektirip, forma imzalatan taraftarların ilgi odağı ise Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma oldu. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Şenol Güneş’e de çiçek verdi. Sonra kafiyeli taşıyan otobüs, siyah-beyazlı ekibin mücadele öncesinde kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Beşiktaş’ın Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada kadroda yer alan oyuncular şöyle: “Siyah-beyazlı kafilede Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.” 14 Şubat 2019 Simao`dan Beşiktaş`a ziyaret Beşiktaş`ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:49 | 14 Şubat 2019
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