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Atletico Madrid, Diego Simeone’nin sözleşmesini uzattı
İspanya La Liga

Atletico Madrid, Diego Simeone’nin sözleşmesini uzattı

Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone ile olan sözleşmenin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

14 Şubat 2019 19:35

İspanya’nın Atletico Madrid Kulübü, Arjantinli teknik direktör Diego Simeone’nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Atletico Madrid Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Simeone’nin sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Atletico Madrid’e 2011 Aralık ayında gelen 48 yaşındaki teknik adam, bu zamana kadar İspanyol kulübü ile 1 İspanya lig kupası (2014), 1 İspanya Kral Kupası (2013), 2 Avrupa Süper Kupası (2012, 2018), 2 UEFA Avrupa Ligi Kupası (2012, 2018), 1 İspanya Süper Kupası (2014) kazandı.

14 Şubat 2019 Atletico Madrid`den flaş karar! Çocuk tacizcisinin işine son verildi İspanyol Kulübü, geçmişte çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan altyapı okulunun kurucularından Manuel Brinas`ın kulüple tüm bağlarını kesti. Atletico Madrid, çocuklara karşı cinsel taciz iddialarıyla ilgili iç soruşturma başlattı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:35 | 14 Şubat 2019
Atletico Madrid Diego Simeone
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