Arsenal’da Mesut Özil kadroya alınmadı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda BATE Borisov’la karşılaşacak Arsenal’da maçın kadrosu belli oldu. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, BATE Borisov maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Herhangi bir şekilde sakatlığı olmadığı belirtilen Özil’in teknik heyetin tercihi ile kadroya alınmadığı öğrenildi.

İngiliz basını, son haftalarda forma şansı bulamayan Mesut Özil için takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atmıştı. Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 18 maça çıkan Mesut, 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

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