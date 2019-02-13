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Fenerbahçe

Zenit maçı sonrası Ersun Yanal’dan hakem göndermesi!

Fenerbahçe Zenit maçının ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, hakem göndermesinde bulundu. Yanal, "Gördüğünüz gibi hiç hakem konuşulmadı, gergin bir ortam yaşanmadı. Sadece futbolu konuşuyoruz. Çünkü kurallar var ve kurallar çok net" dedi.

13 Şubat 2019 07:23

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Kadıköy’de Zenit’i konuk ederken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hakem göndermesinde bulundu. Yanal, “Gördüğünüz gibi hiç hakem konuşulmadı, gergin bir ortam yaşanmadı. Sadece futbolu konuşuyoruz. Çünkü kurallar var ve kurallar çok net. Kimse itiraz etmedi. İki takım için de keyifli bir oyundu. Tartışılacak bir şey olmadı” diye konuştu.

Maçtaki üstün oyunları hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Sanırım Zenit ilk kornerini 60’ta kullandı. O dakikaya kadar rakibe göre pozisyonlarımız çok fazlaydı. Bu arada Harun’a iş düştü ve bu özelliğinden faydalandık. İki devreli bir maç, şimdi Rusya’ya gideceğiz. Oyuncuların tepkisini olumlu buluyorum. Moses ve Valbuena iyiydi. Diğer oyuncularımız da oldukça iyi ve arzuluydu. Takımın gidişini iç sahada ve dış dahada eşitlemeliyiz” dedi.

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“Bu arada muhteşem bir taraftar desteğiyle oynuyoruz, taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Fenerbahçe güçlü bir takım. Zenit’in gücüne saygı duyuyoruz ama Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Oyunumuzu bütün takımlara kabul ettireceğiz” diyen Yanal, “Hedefimiz tur atlamak ve güven kazanmak. Bunu da lig maçlarına kazanmak. O özgüveni kazanmalıyız, doğru olan bu. İki pozisyon verdik, birini Isla kesti, biri penaltı oldu. Savunmada daha sertleşmeliyiz. Yavaş yavaş takım olarak iyi savunma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sakatlanan Tolgay için konuşan antrenör, “Tolgay Arslan’ın durumu yarın belli olacak. Zaten bu hafta cezalı. Bir sonraki maça yetişebilir ama yarın netlik kazanacak. O bölgede Miha Zajc geliyor. Ayew oynayabilir, Valbuena oynayabilir. Umarım onlara da fırsat verir ve Fenerbahçe’yi en iyi yerlere götürürüz. Yakın zamanda kimse Fenerbahçe’nin ligdeki bu durumunu hatırlamayacak” mesajını verdi.

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Son güncelleme 07:23 | 13 Şubat 2019
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