Yeni sezonda da Cedi Osman…

Head&Shoulders, daha önce de işbirliği yaptığı yıldız basketbolcu Cedi Osman ile yeniden bir araya geldi. All-Star haftasında 15 Şubat'ta oynanacak Yükselen Yıldızlar maçında Dünya Karması kadrosunda mücadele edecek olan Cedi Osman, Head&Shoulders ile çalışmaya devam edecek. Türk basketbolunun NBA'deki gurur kaynağı Cedi Osman, Head&Shoulders gelecek sezon da marka yüzü olacak.

Head&Shoulders işbirliği ile ilgili konuşan Cedi Osman, şunları söyledi:

“Head&Shoulders'in benim hayatımda çok özel bir yeri var. Türkiye'de basketbolun gelişmesinde katkıları çok değerli ve marka yüzü olarak Head & Shoulders ile yeniden birarada olmaktan çok mutluyum. Beraber yola çıktığım marka ile aynı doğrultuda ilerlemek, aynı duruşa sahip olmak gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden Head&Shoulders'ın da her zaman dediği gibi Kazanmak kafada başlar mottosu ile benim hayata bakış açımında birebir örtüştüğünü düşünüyorum. Gerek özel hayatımda gerekse profesyonel hayatta ben her zaman özgüven ile başlamak gerektiğine inanıyorum. Başarılı olmak için sahaya çıkmadan önce kendinize inanmanız ve güvenmeniz gerekli. Head&Shoulders'ın ‘Kazanmak Kafada Başlar' mottosu her zaman benim hayatımda ve başarılarımda ön planda oldu, şimdi de olmaya devam edecek.”

2015 YILINDA NBA’DE OYNAMAYA BAŞLADI

1995'te Makedonya, Ohrid'de doğan Cedi Osman, 2009-10 sezonunda Anadolu Efes ile Yıldız Takım kategorisinde Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğunu, 2011-12 sezonunda da Pertevniyal ile Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası şampiyonluğunu elde etmişti. 2014 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 5'ine seçilen Cedi Osman, ayrıca turnuvanın en değerli oyuncusu unvanını almıştı. 2015 NBA Draftı’nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçilen Cedi Osman, ardından draftın gerçekleştirildiği 25 Haziran günü, aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers’a geçti.