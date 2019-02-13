UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Zenit’te savunma oyuncusu Yaroslav Rakitskiy, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

“SAHADAN SİLDİK”

Fenerbahçe’den daha iyi oynadıklarını vurgulayan Yaroslav Rakitskiy, “Fenerbahçe’yi sahadan sildik. Sadece 1 pozisyonları var, o da karamboldü ve gol oldu.” dedi.

“YARIM POZİSYONLA YENDİLER”

Başarılı bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Rakitskiy, “Sanırım bizi yarım pozisyonla yendiler. Golden başka pozisyon yaratamadılar. Hedefimiz sakin oynamaktı ve bunu başardık” ifadelerini kullandı.

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