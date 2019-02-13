TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e ne ‘başkan’ dayandı ne hoca! 7 yılda…

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun istifa etmesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federayonu’na çevrilirken Yıldırım Demirören’in 7 yıllık TFF Başkanlığı’na bir istifa daha eklenmiş oldu.
2012 yılında göreve gelen Demirören, 2015-16 sezonu öncesinde yine MHK Başkanı olan Yusuf Namoğlu’nun görevine son verilirken yerine eski hakem Kuddusi Müftüoğlu getirildi.
2016 yılında Yusuf Namoğlu yeniden MHK Başkanı oldu. Namoğlu’nun MHK serüveni ise bugün aldığı istifa kararıyla bir kez daha sona erdi.
AVCI OLMADI, TERİM VE LUCESCU DA FAYDA ETMEDİ
Hollandalı Teknik Direktör Guus Hiddink’in görevine Kasım 2011’de son verildikten sonra kamuoyunun desteğiyle Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandı.
Başarısız sonuçların ardından Abdullah Avcı ile Ağustos 2013’te yollar ayrılırken yerine Fatih Terim getirildi. Ancak Terim ile de beklenen sonuçlar gelmeyince tecrübeli çalıştırıcı ile olaylı şekilde yollar ayrıldı, yerine ise Ukraynalı çalıştırıcı Mircea Lucescu görev aldı.
Tecrübeli teknik adam Ağustos 2017’de başladığı görevine geçtiğimiz günlerde son verildi.
2016’DA KURULLARDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
Yıldırım Demirören’in 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu’nda başkan olarak göreve başlamasının ardından Tahkim Kurulu’nda flaş bir değişikliğe giderek Engin Tuzcuoğlu başkanlığa geldi.
2016 yılında ise Demirören’in göreve başlamasıyla TFF’de Tahkim Kurulu Başkanı olan Engin Tuzcuoğlu ve PFDK üyesi Serdar Ölmez istifalarını sundu. Tuzcuoğlu’nun yerine Etik Kurul Başkanlığı yapan Halit Fahri Gültekin getirilmişti.