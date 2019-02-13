TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e tepki yağdı! ‘Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rezilliğe izin vermezler’

“Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları”nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması” işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirildi. İddaa ihalesinde en iyi teklifi % 0.2 komisyon ile Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu verirken, 10 yıl geçerli olacak ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’e ait şirketin ortağı olduğu girişime İddaa ihalesinin verilmesi, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in İddaa ihalesini kazanmasının şaibeye yol açacağı şeklinde yorumlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları, Twitter üzerinden durumu eleştirdi.
Yıldırım Demirören’in, TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkilerden bazıları şöyle: