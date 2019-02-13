TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e tepki yağdı! ‘Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rezilliğe izin vermezler’

Türkiye bahis ihalesini Tff başkanı Yıldırım Demirören kazanmış. Bu demek oluyor ki Tff çatısı altındaki hakemlerin hatalı kararıyla maç skorunun değişmesi ve İddaa'nın muazzam bir kâr elde etmesi anlamına geliyor.

Böyle bir şey sadece Türkiye'de olur..

NE İŞ ??? Demirören …

— Erdal ÇALIŞKAN (@Alikan9Caliskan) February 13, 2019