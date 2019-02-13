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Sonuna kadar hak etti
Fenerbahçe

Sonuna kadar hak etti

Slimani’nin golü, Harun Tekin’in kurtardığı penaltıyla altın gole dönüştü

13 Şubat 2019 08:35

Yasin Yıldırım / FENERBAHÇE, yaklaşık iki aydır resmi maç yapmayan Zenit'i, iki aydan fazla süredir gol atamayan Slimani'nin golüyle yendi. Bu gol, penaltı canavarı Harun Tekin'in yine olağanüstü şekilde Mak'ın vuruşunu kurtarmasıyla altın gole dönüştü. Haftaya Rusya'ya çok daha güvenli şekilde gidecek Fenerbahçe, bu futbolunu St. Petersburg'da da ortaya koyarsa UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırır.

HARUN, Valbuena, Eljif ve Slimani gibi çeşitli sebeplerden ötürü uzun zamandır oynamayan isimler Ersun Yanal'ın güvenini boşa çıkartmadı. Maç eksiği bariz şekilde belli olan Zenit, Fenerbahçe'nin karşılaşmanın hemen başında yaptığı presle adeta dağıldı ve neye uğradığını şaşırdı. Kanatları iyi kullanan sarı-lacivertliler, korner atmaktan yorulmuştu ki, Slimani önüne düşen topta fırsatçılığını kullanarak golü buldu.

MOSES'IN Fenerbahçe'ye sınıf atlatacağını daha önce de yazmıştık. Futbola olan açlığı her halinden belli. Maçın başlama düdüğüyle birlikte bir sağ kanatta bir sol kanatta, Zenit beklerini perişan etti. Onun dinamizmi takımı da ateşledi. İsla'nın sağ kanattan yaptığı bindirmeler de sürekli tehlike yarattı.

ZENIT'E karşı her alanda üstün olan Fenerbahçe'nin hakkı bir golden fazlasıydı. Harun Tekin 44. dakikada  o penaltıyı kurtarmasaydı gerçekten yazık olurdu.

Son güncelleme 08:35 | 13 Şubat 2019
Yasin Yıldırım
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