SON DAKİKA MHK toptan istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, istifalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na verdi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu 14 Şubat tarihli dilekçesinde istifa ederek görevden ayrıldığını açıklarken, tüm yönetim kurulu üyeleri bugün son kez görev yapıp 22’nci haftanın hakemlerini açıkladıktan sonra istifalarını sundu ve Riva’dan ayrıldı. Olağanüstü durum sonrası MHK’nin tüm kurulları ve temsilcilikleri, atanacak yeni başkan sonrası belli olacak.

Yusuf Namoğlu istifası hakkında konuştu! Son dönemdeki tartışmalı hakem kararlarının ardından flaş bir istifa kararı alan Yusuf Namoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Yusuf Namoğlu başkanlığında şu isimler görev yapıyordu:

Bedri Dölkeleş (Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi), Serdar Tatlı (İcra Kurulu Üyesi), Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Ahmet Erdoğan.