MHK Başkanı Yusuf Namoğlu: İstifa edeceğim

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yarın (Çarşamba) TFF’ye istifasını sunacağını açıkladı. İddialara göre Futbol Federasyonu söz konusu istifayı kabul edecek.

Namoğlu Yıldırım Demirören’i telefonla arayarak “Başkanım, gördüğüm lüzum üzerine ayrılmaya karar verdim. Bu konuda kararlıyım, geri adım atmayı düşünmüyorum” diye konuştu. TRT Spor’a konuşan Namoğlu, “Ben resmi olarak istifamı vermedim. Yarın (Çarşamba) vereceğim. Bu haftaki atamaları yapmamız gerekiyor. Yeni bir başkanın gelip bunu yetiştirme ihtimali yok. Devlette devamlılık vardır. Kararı çok düşündüm. Türk futboluna daha iyi hizmet etme adına, daha iyi bir ortam meydan getirme adına, kimsenin yıpranmaması adına görevimi bıraktım. Biz dürüstçe görevimizi yaptık. Resmi istifamı verdikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım.”

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Hakem hatalarının gündeme oturmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaraylı yöneticiler de MHK Başkanı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, “MHK’nin gitmesi bizi kesmez, bizim MHK’le işimiz yoktur. Gördüğümüz kadarıyla Yusuf Namoğlu gidici, bize mal etmesinler. Bizim onlarla işimiz yok, bizim işimiz TFF ile. Düdük astıranların o günden sonra aleyhine düdük çalınmadı” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise, “Trabzonspor maçı hakemle konuşuluyor, bu bizi çok üzüyor. VAR kayıtları yayınlansın. Bizim aleyhimizdeyse biz gereken söylemi yaparız. Hiç de rahatsız olmayız. Bazı hakemlerin ısrarla aynı hataları yaptığı belirterek hakemliği bırakmalarını istedik. TFF’nin de bütün kurumlarıyla istifa etmesini istedik. Her açıklamamız da bana yol, su, elektrik olarak döndü. MHK’nin başına isterse en fanatik rakip taraftar başkanı olsun. Bizim maçımızı fanatik bir hakem gelsin yönetsin, beis duymayız. Kurulun başkanı kim olmuş, bizi hiç ilgilendirmiyor” diye konuşmuştu.

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