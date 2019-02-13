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Mehmet Demirkol: ‘Moses şu an yüzde 20’si ile oynuyor’
Fenerbahçe

Mehmet Demirkol: ‘Moses şu an yüzde 20’si ile oynuyor’

beIN Sports yorumcuları Tümer Metin ve Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Zenit'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

13 Şubat 2019 10:49

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından yayıncı kuruluşta yorumda bulunan Tümer “Metin Moses, Fenerbahçe taraftarını hop oturtup, hop kaldıracak bir isim. Slimani, takımı öne taşımakta bir eksik kaldı. Ancak eksilere, artıalra çok bakmamak lazım. İç sahadaki Fenerbahçe’de artılar var.

İkinci maç kolay olmayacak ama elde bir ile gidiyoruz. Gol atamazsak, gol yemesek bile turu geçeceğiz. Ancak ilk maçtan çok farklı olacak. Ersun Yanal da maçı kafasında başka şekilde kuracaktır” açıklamalarından bulunurken ünlü gazeteci Mehmet Demirkol maç sonrası “Slimani’nin golü atması önemli ama nasıl attığı da önemli. Sahanın içinde uyanık kaldı.

Harun ise 24 penaltının 11’ini kurtarmış durumda. İnanılmaz bir istatistiği var. Kurtardıktan sonra 2. kurtarışını da övmeliyiz, hemem toparlandı. Kedi gibi budur. Harun Tekin önemli kurtarışlar yaptı. Bence maçın da adamıydı. Eljif’i de eklerim ben o listeye o da oyuna girdikten sonra harika bir iş yaptı. Fenerbahçe ilk yarı çok iyi kapandı.

Fakat açılmakta zorlandılar. Moses ile Valbuena zaman zaman üst üste bindiler ama bu zamanla aşılacaktır. Moses biraz daha arkaya top istemeli, o pası atacaklar var. Moses şu an %20’si ile oynuyor. Ersun Yanal, fizik olarak en iyi nokta için Beşiktaş maçını hedef olarak göstermiştir. Fenerbahçe’yi bu anlamda görmek için biraz daha bekleyeceğiz Bugün Isla ile Hasan Ali koridoru iyi kullandı. Kanat oyuncuları aktif olsa daha iyi olabilirdi.” açıklamalarında bulundu.

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Son güncelleme 10:49 | 13 Şubat 2019
Fenerbahçe MEHMET DEMİRKOL Victor Moses
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