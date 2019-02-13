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Manchester United logosuna sansür! En son 47 yıl önce kullanılmıştı
Şampiyonlar Ligi

Manchester United logosuna sansür! En son 47 yıl önce kullanılmıştı

İran'da Manchester United ile Paris Saint Germain arasındaki maçı yayınlayan kanal, İngiliz ekibinin logosuna sansür uyguladı. 1998 yılından bu yana Manchester United'ın kullandığı logoyu ekrana taşımayan İran kanalı, onun yerine en son 1972 yılında kullanılan logoyu tercih etti.

13 Şubat 2019 20:40

SKOR DIŞ HABERLER Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile Paris Saint Germain arasında oynanan son 16 turu maçını yayınlanan İran kanalı, Manchester United’ın logosuna canlı yayında sansür uyguladı. Manchester United’ın 1998 yılından bu yana kullandığı, üzerinde ‘Şeytan’ imgesi bulunan logoyu kullanmayan İran kanalı, 47 yıl önceki logoyu tercih etti. ‘Kırmızı Şeytanlar’ lakaplı Manchester United’ın logosunda yer alan ‘Şeytan’ figürü nedeniyle İran kanalının böyle bir karar aldığı öğrenildi.

İran’da ‘Şeytan’ figürlerinin yasak olduğu biliniyor.

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ROMA DA BENZER BİR SANSÜRE UĞRAMIŞTI

İran kanalı, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Roma’nın logosuna da benzer bir sansür uygulamıştı. Roma logosunda bulunan dişi kurdun emzirdiği Romulus ve Remus, canlı yayında buğulanmıştı. Roma şehrinin merkezinde heykelleri bulunan Romulus ve Remus, Roma Mitolojisine göre MÖ 753’te Roma şehrinin kurucularıdır. Efsaneye göre Savaş Tanrısı Mars ile Rhea Silvia’nın ikizleridir. Ataları ise Truva’dan kaçan Afrodit’in oğlu Prens Aeneas’tır. Aeneas, Hektor’un kuzenidir.

Son güncelleme 20:40 | 13 Şubat 2019
iran manchester united Paris Saint Germain şampiyonlar ligi
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