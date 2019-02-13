SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 40 yıllık şüphe mezar açtırdı!
Inter’de Icardi krizi!
İtalya Serie A

Inter’de Icardi krizi!

Inter Kulübü, Arjantinli golcü Icardi'nin yerine Sloven kaleci Handanovic'in kaptanlığa getirildiğini duyurdu.

13 Şubat 2019 19:48

İtalya kulübü Inter, bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapılan Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi’nin kaptanlığının alındığını açıkladı. Inter Kulübü, Icardi’nin yerine Sloven kaleci Samir Handanovic’in takım kaptanlığına getirildiğini duyurdu.

12 Şubat 2019 Barcelona`dan flaş karar! Diktatör Francisco Franco... İspanyol devi Barcelona, 1971 ve 1974 yıllarında İspanyol diktatör Francisco Franco`ya verdiği madalyaları geri almaya karar verdi. İlgili Haberi Oku

Ayrıca Icardi’nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile yarın yapılacak ilk maçın kadrosuna dahil edilmediği de belirtildi.

Real Madrid başta olmak üzere transferde ismi birçok kulüple anılan 25 yaşındaki Icardi’nin Inter ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sampdoria’dan 2013’te Inter’e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.

17 Ocak 2019 Maxi Lopez`den şoke eden iddia! `Wanda Icardi yokken beni arıyor` İnter`in yıldız ismi Mauro Icardi`nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara için eski eşi Arjantinli yıldız Maxi Lopez`den şok bir iddia geldi. Mauro Icardi`nin kız kardeşi de bu tartışmalara katıldı ve Wanda Nara`ya yüklendi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:48 | 13 Şubat 2019
İNTER Mauro Icardi
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR