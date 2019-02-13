İngilizler Zidane’nin yeni adresini açıkladı! Sarri yolcu…

Premier Lig’de son olarak Manchester City’e 6-0’lık skorla kaybeden Chelsea’de menajer Maurizio Sarri’nin koltuğu sallantıda. Ligde şampiyonluk yarışının dışında kalan Londra ekibi önümüzdeki sezon da Devler Ligi vizesi alabilmek için Arsenal ve Manchester United ile kıyasıya bir yarış veriyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Chelsea yönetimi bu sezon istenilen başarının gelmemesinin faturasını menajer Maurizio Sarri’ye kesti. Özellikle Tottenham, Bournemouth ve son olarak da Manchester City mağlubiyetlerinin yönetimin sabrını taşırdığı iddia edildi.

Kulübün sahibi Roman Abramovich’in hedefindeki isim ise Real Madrid ile 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Zinedine Zidan var. Fransız çalıştırıcı Real Madrid’den ayrıldığından beri birçok Avrupa kulübüyle adı anılsa da henüz hiçbir takıma imza atmadı.

Jose Mourinho’nun Manchester United’dan ayrılmasının ardından adı bir dönem Kırmızı Şeytanlar ile anılan Zidane’nın da Premier Lig’de takım çalıştırmaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Chelsea’nin ayrıca menajerliğe Zidane’ı getirerek yıldız oyuncusu Eden Hazard’ı da bu yolla takımda kalmaya ikna etmesi bekleniyor.

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