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Hikmet Karaman’a taktik verdi!
Kayserispor

Hikmet Karaman’a taktik verdi!

İstikbal Mobilya Kayserispor'un fanatik taraftarı Mehmet, antrenman öncesinde Teknik Direktör Hikmet Karaman ile görüştü ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

13 Şubat 2019 12:00

İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takım önce salonda çalıştı. Takım oyuncularının salondaki çalışmasını sarı-kırmızılı takımın fanatik taraftarı Mehmet de izledi. Antrenman sırasında Teknik Direktör Hikmet Karaman ile görüşen fanatik taraftar Mehmet, taktik vermeyi de unutmadı. Hikmet Karaman ve fanatik taraftar Mehmet’in Kayserispor Kulübü tarafından paylaşılan görüntüleri kısa sürede 18 bin kişi tarafından izlendi.

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Son güncelleme 12:00 | 13 Şubat 2019
hikmet karaman kayserispor
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