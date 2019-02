Herkes sevgilisine onlar taraftarı olduğu Eskişehirspor’a koştu

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor, taraftarlarının 14 Şubat Sevgililer Günü jestinin mutluluğunu yaşıyor. Kırmızı Şimşekler, ligin 22. haftasında sahasında Denizlispor ile yaptığı maçın hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesi bir grup taraftar takımı desteklemek ve Sevgililer Günü'nü kutlamak için tesislere geldi. Teknik Direktör Fuat Çapa ve futbolculara teker teker çiçek veren taraftarlar, Denizlispor maçı için de takıma başarılar diledi. Taraftarların bu ziyareti antrenman öncesi neşeli görüntülere sahne olurken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, “Her maç, her hafta sonu olduğu gibi bugün de sevgilimize koştuk” dedi.

“ESKİŞEHİR’İN EN BÜYÜK SEVGİLİSİ ESKİŞEHİRSPOR”

Şehrin en büyük sevgilisinin Eskişehirspor olduğu için ilk önce takımın 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamaya geldiklerini söyleyen Murat Diri, “Bizler 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bugün Eskişehirspor tribünlerindeki önce gelen ve cefakâr taraftarlarıyla beraber sevgilimiz olan Eskişehirspor'a bir jest yapmaya, çiçek vermeye ve Denizlispor maçı öncesi biraz moral vermeye geldik. Belki klişe bir laf ama ‘14 Şubat hayal ürünüdür, tek gerçek Eskişehirspor tribünüdür' diyoruz. Bizim için bu gerçekten böyle. Belki çok klişe, tüm takımların kullandığı bir laf ama bizler bugün her maç, her hafta sonu olduğu gibi bugün de sevgilimize koştuk. Bugün de ilk onların sevgililer gününü kutlayacağız. Çünkü Eskişehir'in en büyük sevgilisi Eskişehirspor. İkisi birbirinden ayrılamaz. O yüzden bugün antrenman öncesi, Fuat hocamız ve oyuncularımıza çiçek vereceğiz. Tatlı ikram edeceğiz. Onları ne kadar sevdiğimizi göstermek için böyle bir şey yaptık. Mecnun'un dağları deldiği gibi bizler de dağ, bayır, çayır, çimen demeden Eskişehirspor neredeyse adının geçtiği her yerde sonuna kadar takımımızın yanında oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU SEVGİYİ HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK HİSSEDİYORUZ”

Taraftar ve Eskişehirspor arasındaki sevginin sadece söylemde değil hislerle de gerçekleştiğini söyleyen Teknik Direktör Fuat Çapa, bu sayede takımın içinde bulunduğu pozitif tabloyu oluşturduklarını söyledi. Çapa yaptığı açıklamada, “Bir gün önce kutlanması bizi ne kadar sevdiklerini de gösteriyor. 14 Şubat gerçek Sevgililer Günü ama bizi bir gün önce almaları da bize ne kadar değer verdiklerini gösteriyor. Eskişehir halkına teşekkür ederim. Bu sevgiyi her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Onların vermiş olduğu destek diyelim, sevgi diyelim ve daha fazlası. Çünkü bu sadece söylemde değil aynı zamanda hislerle yapılan bir şey iki taraflı olarak. Bu bize çok güzel bir şekilde yansıdı. Neticesinde şuan içerisinde bulunduğumuz ortamı oluşturabildik. Her ne kadar biz ön planda olsak bile bizim bir ekibimiz var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Sahada bugüne kadar bizimle mücadele eden, bizlere ufak sıkıntı yaratmadan destek olan yardımcı hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Biz ön planda olduğumuz için belki çok fazla gündemde oluyoruz ama en az bizim kadar da onların katkısının ve değerinin olduğunu da unutmamamız lazım. Begiç hocayla anılmak çok güzel bir şey. İnsanlar bir şeyler yaparak veya bir şeyler göstererek bu ismi almıyor. Biz de Begiç hocanın yolunda bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize. Ne mutlu Eskişehir'e ve Eskişehirspor'a” şeklinde konuştu.

“REKABETİ BİZ SAHADA YAPACAĞIZ”

Son olarak, pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacakları maç öncesinde saha dışı gerginliği bir kenara bırakmak gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, “Bugüne kadar biz hem saha içerisinde hem saha dışarısında örnek olmuş bir taraftar grubuna sahibiz. Her ne kadar bugün, sosyal medyada olaylar değişik bir hale getirilmek istense de, bizim tribündeki taraftarlarımız olsun, liderlerimiz olsun, bu tür olaylara hiçbir şekilde katılmayacaktır. Nasıl geçen hafta, nasıl bundan 3 hafta önce, nasıl 5 hafta önce, nasıl deplasmanda ve iç sahada örnek oldularsa pazartesi günü de olacaklar. Rekabeti biz sahada yapacağız. Onlar bize gereken desteği tribünlerden her anlamda yapıyorlar. Yine yapacaklardır. Olayları başka yerlere çekmenin hiçbir anlamı yok. Bunu ne biz istiyoruz, ne de tribünlerdeki arkadaşlarımız istiyor. Biz misafirperverliğin ne olduğunu yine göstererek Türkiye'de bir önderlik yapmak görevi üstlendik. Önemli olan şehri biraz daha bu coşku içerisine katarak pazartesi gününe gitmek. Biz burada çiçekleri aldık, inşallah biz de pazartesi günü güzel bir hediye veririz” dedi.