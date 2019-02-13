Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Ocakta ilk adımı attık… Haziranda bu projeyi tamamlayacağız

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın saat 20.55 Türk Telekom Stadyumu'nda Portekiz ekibi Benfica ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Porto maçlarında oynadıkları maçlardaki performanslarını Benfica karşısında sergileyebilirse tur için ümitli olabileceklerini söyleyen Terim, “Çok fazla pozisyon bulduğumuz maçlar. O iki maçı dışarıdan seyretseniz kaybetmeniz mümkün değil. O performansı tekrarlarsak tur için umutlu olabiliriz. Şu an Benfica, Porto'dan daha iyi durumda. Benfica, Ajax'a son saniyede kaybetti, elendi. Biz o performansı tekrar edersek tur için ümitlenebiliriz” diye konuştu.

“HAZİRANDA BU PROJEYİ TAMAMLAYACAĞIZ”

“Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bize de sabrı sınırsızdır” diyen deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

“Ne zaman rica etsek anlayış göstermişlerdir. Bir takım değişimler olacağını söylemiştik. Biri ocak diğeri haziran… Ocakta ilk adımı attık. Haziranda bu projeyi tamamlayacağız. Galatasaray seyircisinin ne istediğini en iyi bilenlerdenim… 1999'dan beri bunu yerleştiren ben ve ekibim… Ondan sonra Galatasaray hiç geriye bakmadı. Onun üzerine koymak istedi. Seyircimiz hep onun gibi olmasını istedi. Devre arası küçük değişikliklerin bizi nerelere götüreceği Trabzonspor maçında açık oldu. Nereden baksan 3 tane oyuncu yeni… 4 oyuncu uzun zamandır yok… Muhteşem bir yarım saat, 45 dakika iyi oynadık diyebiliriz. Çok pozisyon bulan Galatasaray vardı. Bu da seyircinin uzun müddet oturmaması demek. Bizim de istediğimiz budur… Sonuç ne olursa zevk veren, oynadığından zevk alan bir oyun anlayışı oturtmaya çalışıyoruz. Yarın da böyle başlayacağız. İkili maçların planları çok değişik olabilir, seyirci avantajı değişmez. Mümkünse gol yemeden oraya gitmek istiyoruz. Benim ve arkadaşlarımızın anlayışı nerede olursa olsun böyle oynamak. İnşallah onu da başarırız. Devre arası transferleri kolay değildir. Kaybetmeden aşmak gerekiyor. Kolay bir şey değil ama başaracağız inşallah. Uygulamaları yapmak için oyuncu tipleri uygun olması lazım… Hazirandan sonra daha büyük süreler olacak.”

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“BENFICA’YI GEÇERSEK…”

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 bin 461 gün sonra tekrar yer alacağının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, “Niyetimiz Şampiyonlar Ligi’ydi ama santrfor ve bazı eksikliklerden dolayı olmadı. Ona rağmen iki Porto maçında hangisini kazansak başka olabilirdi. İnşallah UEFA Ligi'nde sonuna kadar gideriz. Bunun konuşulabilmesi için Benfica önemli bir sebep. Geçersek çok daha net, ciddi ve ileriyi hedef gösteren konuşmalar yapabiliriz. Gücü, formu daha 2014’te oynadığı final var. Benfica'yı geçersek çok daha değişik cümleler kurabiliriz” şeklinde konuştu.

“YAZAMADIĞIMIZ OYUNCULAR VAR”

Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrolarına göre daha farklı olduklarını ifade eden Fatih Terim, “Yazamadığımız oyuncular var. Mitroglou ve Semih gibi. Ancak 3 tane değiştirebiliyoruz. Diage ve iki stoperden yana kullandık hakkımızı. Gelen takviyelerle daha iyi olduk. Son bir senede bu kadar takviyeye alışık değiliz. Seyircisi ile bütünleşen, kendi istediklerini sahada kabul ettirmeyi amaçlayan bir takımız. Öyle oynayacağımızdan emin olabilirsiniz. Saha avantajımızı seyircimizle beraber kullanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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