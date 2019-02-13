Galatasaray kâr etti… ‘UEFA’ya verdiğimiz ceza ve kur farkına rağmen…’

Galatasaray Kulübünün şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile bazı Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu üyesi Dorukhan Acar, 6 aylık dönem için 2.9 milyon lira kâr açıkladıklarını dile getirerek, “Buna Şampiyonlar Ligi’ndeki 6 milyon avro ile Ozan Kabak ve Garry Rodrigues’in satışından gelen 18 milyon avroluk gelir dahil değil. Dolayısıyla bu kâr aslında gerçek bir faaliyet kârı” dedi.

UEFA gelirlerinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Acar, “UEFA’dan 6 aylık dönemde 184 milyon lira gelirimiz var. Sponsorluk ve mağazacılıkta büyük gelir artışımız var. Her faaliyette kârdayız. Futbolda oyuncu satışı haricinde de kârdayız. Mağazacılıktaki brüt kârımız yüzde 44… Bütün bu gelirlerin içinde bir de UEFA’ya verdiğimiz ceza var. Bu da yaklaşık 15 milyon lira… Kur farkı yükümüz de yaklaşık 100 milyon lira… UEFA’ya verdiğimiz ceza ve kur farkına rağmen kâr var” diye konuştu.

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Futbolcuların maaş giderlerini düşürmeye çalıştıklarını belirten Acar, şunları kaydetti:

“Maaş giderlerini kontrollü bir şekilde aşağı çekmeye çalışıyoruz. Örneğin aldığımız iki stoperin toplam maaşı, gönderdiğimiz bir stoperin maaşından çok daha az. Dolayısıyla burada takip ettiğimiz şey ücret giderleri… UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nun, uluslararası finansal raporlardan farklı bir kriter seti var. Kur farkı, cezalar ve bazı faiz kalemlerini göz önünde bulundurmuyorlar. Dolayısıyla 6 aylık olarak UEFA’ya verdiğimiz raporda kârımız 3.4 milyon avro. Bu sene için bize 20 milyon avroya kadar zarar etme hakkı vermişlerdi.”

Yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu da kulübün atletizm, judo, satranç, binicilik ve briç branşlarındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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