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Fenerbahçe’nin galibiyeti Rus basınında geniş yer buldu!
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe’nin galibiyeti Rus basınında geniş yer buldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 yenerek rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalaması Rus basınında geniş yer buldu. 

13 Şubat 2019 12:15

SPORT-EXPRESS: “ZENIT FENERBAHÇE’Yİ BİR TÜRLÜ YENEMİYOR”

Sarı lacivertlilerin galibiyeti için Sport-Express şu ifadeleri kullandı:

“Zenit, Avrupa Kupaları kapsamında İstanbul’da Fenerbahçe ile oynayan 5’inci Rus kulübü oldu. St. Petersburg takımı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldular. Ruslar, İstanbul’da sarı lacivertlileri hiç yenemediler.”

SPORTS.RU: “ZENİT ALTI MAÇTAN DÖRDÜNDE KAYBETTİ”

Sports.Ru, Fenerbahçe’nin Zenit’i Islam Slimani’nin 21’inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası, “Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Fenerbahçe’ye 1:0 mağlup oldu. St. Petersburglu kulüp bu sezon deplasmanda şanssızlığını sürdürüyor. Takım 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Maçların sonuçlarında 3:11’lik fark var. Zenit evinde ise 5 maçı da kazandı” ifadelerini kullandı.

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RUSSIAN.RT: “FENERBAHÇE’NİN ZAFER GOLÜ SLİMANİ’DEN”

Russian.Rt, Zenit’in mağlubiyetini ise şöyle değerlendirdi:

“İstanbul’da Fenerbahçe ve Zenit takımları arasında Şükrü Saraçoğlu’nda düzenlenen karşılaşma ev sahibinin 1-0’lık galibiyeti ile sonlandı. Fenerbahçe’ye zafer golünü Islam Slimani getirdi. Zenit penaltıda skoru eşitleme imkanını elinden kaçırdı. Bir sonraki maç 21 Şubat’ta St. Petersburg’da.”

RSPORT: ” YENİLER ALTINDAN KALKAMADI: ZENİT FENERBAHÇE’YE MAĞLUP OLDU”

Rövanş mücadelesi öncesinde avantajın Fenerbahçe’de olduğuna vurgu yapan Rsport, “Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde İstanbul’da deplasmanda Fenerbahçe’ye mağlup oldu. Maçın rövanşı 21 Şubat’ta St. Petersburg’da gerçekleşecek” açıklamalarına yer verdi.

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Son güncelleme 12:15 | 13 Şubat 2019
Fenerbahçe uefa zenit
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