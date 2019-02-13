Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Zenit maçında kurtardığı penaltıyı anlattı!

Fenerbahçe’nin kalecisi Harun Tekin, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maçın kırılma anlarından birinin karşılaşmanın 44.dakikasında kurtardığı penaltı pozisyonu olduğunu dile getiren Harun Tekin, Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Sözlerine kurtardığı penaltı pozisyonunu değerlendirerek başlayan Harun Tekin, “Penaltı pozisyonu çok önemli bir andı, kırılma anıydı diyebilirim. Kendi evimizde gol yemeden deplasmana gitmek bizim için çok önemliydi. Bunu hedeflemiştik. Penaltı anında hislerimi kullandım. Penaltılarda da kendime güveniyordum. Tabii direkten dönen topa yeniden sahip olmam yani o an anlatılmaz ve tarifsiz bir duygu. Güzel bir galibiyet aldık ama her şey bitmedi, sadece bir avantaj yakaladık. Önemli olan gol yemeden kazanmaktı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele ortaya koyduk. Belki ikinci golü de bulabilirdik ki bulsak çok büyük bir avantajla deplasmana gidecektik. Ama önemli olan gol yemeden kazanmak. Camiamıza ve cefakar taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte bize destek oluyorlar. İnşallah oradan da güzel bir skorla dönüp turu geçeriz.” dedi.

Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek sözlerini noktalayan başarılı file bekçi, “Ligde kötü gidiyoruz ve bunun için de çok ama çok üzgünüz. Önümüzde bir şans var ve o da Avrupa Ligi. Burada başarılı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için bir avantaj. Tabii ki de çok mutluyuz, çünkü hepimiz bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Bu maçı oynayacağımız günü heyecanla bekliyorduk. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum, harika mücadele ettiler. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi her şey bitmedi, sadece bir avantaj yakaladık. Deplasmanda bizi zorlu bir karşılaşma bekliyor. İnşallah oradan turu geçip geliriz.” ifadelerini kullandı.

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