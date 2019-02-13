Devler Ligi’nde gecenin sonuçları! Paris Saint Germain şov yaptı, Roma kazandı

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu iki önemli maçla başladı. Paris Saint Germain, Manchester United deplasmanında büyük avantaj sağlarken Roma evinde Porto’yu mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçta Paris Saint Germain 53. dakikada Presnei Kimpembe, 60’da Kylian Mbappe’nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Manchester United turu zora sokarken Paul Pogba 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İtalya’da oynanan maçta ise Roma 70. ve 76. dakikalarda 19 yaşındaki Nicolo Zaniolo’nun golleriyle Porto karşısında 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Ancak Porto 79’da Adrian Lopez ile skoru 2-1’e getirerek rövanş öncesi umutlandı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Roma kadrosunda yer almadı.

Rövanş mücadeleleri ise 6 Mart’ta oynanacak.

MANCHESTER UNITED 0-2 PSG | Dakika 53′ Kimpebe, Dakika 60′ Mbappe

MANCHESTER UNITED: De Gea, Young, Lindelöf, Shaw, Bailly, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Martial, Rashford

PSG: Buffon, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Kimpembe, Kehrer, Di Mara, Verratti, Draxler, Mbappe

Paris Saint Germain’li futbolcuların gollerin ardından sevinci pic.twitter.com/HglblP1Qv8 — SKOR (@SozcuSkor) 12 Şubat 2019

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ROMA 2-1 PORTO | Dakika 69′, 76′ Zaniolo, Dakika 79’Adrian

ROMA: Mirante, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Cristiante, Zaniolo, El Shaarawy, Dzeko

PORTO: Casillas, Telles, Pepe, Felipe, Militao, Danilo, Otavio, Herrera, Fernando, Brahimi, Soares