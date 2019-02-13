Denizlispor’da şok istifa

Özpek, kulübe belgesiz olarak temlik konulmak istendiğini ve buna karşı çıktığı için istifa kararı aldığını açıkladı. Denizlispor’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüzde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Özpek istifa etmiştir. Yasin Özpek’in bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz.”

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İstifa kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Özpek, “Dün akşamki yönetim kurulu toplantısında, başkan yardımcılarından Taner Atilla, Mustafa Üstek yönetimindeki görevi sırasında para verdiğini söyleyerek belgesiz olarak kulübe 75 bin TL temlik koymak istedi. Ben de belgesiz olarak temlik konulmasına karşı çıktım. Biz Ali Çetin yönetiminde dürüstlük ve şeffaflık yönünde yola çıkmıştık. Buna gölge düşürdüler. Bundan dolayı ben şahsımın adının kirlenmemesi adına görevimden istifa ettim” diye konuştu.

Özpek’in kulüp içerisindeki bazı yöneticilerle önceden süre gelen çeşitli sorunlar yaşadığını ifade eden Başkan Yardımcısı Taner Atilla ise, “Yönetim kurulumuz geçmiş dönemlerde ödenen borçların ödenmesini uygun gördü. Ben bu paraları ödedim. Ancak bu parayı istemiyorum. Bu para bana yatsa bile Denizlispor’a bağış yapacağım. Benim için önemli olan bu takımın birlikteliğidir. Bir hedef yakalamışız ve şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Bu şekilde küçük sorunların gündeme getirip bir şeylerin peşine düşmem. Hesabıma bu parayı yatırsalar bile bunu Denizlispor’a veririm” açıklamasını yaptı.