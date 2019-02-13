SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu sinirlendi hedef büyüttü: En az 200 bin
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: “Zirvede rüzgarlar çok sert eser”
TFF 1.Lig

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: “Zirvede rüzgarlar çok sert eser”

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, zirvede rüzgarların çok sert estiğini belirterek, “Ayakta çok sağlam durmamız, koşmasını bilmemiz ve koşarken de tökezlemememiz lazım” dedi.

13 Şubat 2019 15:55

Ligin ikinci devresine zorluk derecesi yüksek maçlarla başladıklarını aktaran Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor karşılaşmasının da bu maçlardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Maç Pazartesi günü oynanacağı için önümüzde daha zamanımız var. Şu anda ufak tefek arızalarımız var, onları gidermeye çalışıyoruz. Cezalı arkadaşlarımız var, onların yerine doldurmaya çalışacağız. Sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehirspor karşılaşmasında işimiz kolay olmayacak. Onlar da kazanmak isteyecek, ama bizim de hiç kaybetmeye tahammülümüz yok. Pazartesi akşamının geçtiğimiz hafta Denizli'de olduğu gibi Eskişehir'de güzel bir futbol akşamı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Ayakta kalıp sağlam durmasını bilmek gerek”

Zirvede rüzgarların çok sert estiğini vurgulayan İldiz, burada ayakta kalıp sağlam durmanın önemli olduğunu ifade ederek, “Zirvede rüzgarlar ve fırtınalar çok sert eser. Burada sağlam durmak lazım, ayakta kalmasını bilmek lazım. Bu anlamda bakıldığında biz kaçan takım pozisyonundayız, daha önce kovalayan takımdık. Hem ayakta çok sağlam durmamız lazım hem de koşmasını bilmemiz lazım. Koşarken tökezlememiz lazım, çünkü durduğumuz an bizi yakalayacaklar bunu biliyoruz. Bu nedenle ligde henüz bir kopma olacağını düşünmüyorum, bu ağır dönemleri kayıpsız geçen takımlar avantaj elde edecektir” diye konuştu.

13 Şubat 2019 Rumen teknik direktör Mircea Lucescu: Hala çok gencim A Milli Futbol Takımı`nda sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedilen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kariyerini sürdürmek istediğini ve tekliflere açık olduğunu söyledi. Türkiye`de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş`ı da çalıştıran 73 yaşındaki teknik adam, Türk Milli Takımı`nda elinden geleni yaptığını ifade etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:55 | 13 Şubat 2019
denizlispor Yücel İldiz
GÜNÜN MAÇLARI
Caykur Rizespor
Bugün - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 20:30
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Yeni Malatyaspor
22 9 34
5 Konyaspor
22 8 34
TÜMÜNÜ GÖR