Cardiff, Sala’nın ilk taksitini ödüyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin Nantes'tan kadrosuna kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçtiği Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 22 Ocak tarihinde Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bulunan uçakta Sala'nın cesedine ulaşıldığı açıklanmıştı. Yapılan otopsi sonucu başına ve göğsüne aldığı yaralar nedeniyle Sala'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası gözler ise Cardiff ile Nantes arasındaki 17 milyon Euro'luk bonservis bedeline çevrildi. Galler temsilcisinin Başkanı Mehmet Dalman, İngiliz basınına “Tabii ki, sözleşmeye bağlı olarak onlara ödeme yapmak zorundaysak, ödeyeceğiz. Biz onurlu bir kulübüz” açıklamasını yapmıştı. Cardiff kulübü, Sala'nın sözleşmesi gereği önümüzdeki günlerde bonservis bedelinin ilk taksitini Nantes kulübüne yatıracak.

İngilizler Zidane`nin yeni adresini açıkladı! Sarri yolcu... İngiliz medyası Fransız teknik adam Zinedine Zidane`nin Chelsea patronu Maurizio Sarri`nin yerine geçeceğini iddia etti. İlgili Haberi Oku

Ahmet Ağaoğlu: Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız! Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, birlik, beraberlik ile gençlerin önünü açacaklarını, Trabzonspor`u tüm hedeflerine ulaştıracaklarını ve tarihi başarılarını tekrarlayacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku