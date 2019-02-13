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Cardiff, Sala’nın ilk taksitini ödüyor!
Dünyadan Futbol

Cardiff, Sala’nın ilk taksitini ödüyor!

Cardiff City, geçtiğimiz günlerde Manş Denizi’nde cesedi bulunan Emiliano Sala’nın bonservis bedelinin ilk taksitini Fransız kulübü Nantes'a ödemeye hazırlanıyor.

13 Şubat 2019 12:49

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'nin Nantes'tan kadrosuna kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçtiği Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 22 Ocak tarihinde Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bulunan uçakta Sala'nın cesedine ulaşıldığı açıklanmıştı. Yapılan otopsi sonucu başına ve göğsüne aldığı yaralar nedeniyle Sala'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası gözler ise Cardiff ile Nantes arasındaki 17 milyon Euro'luk bonservis bedeline çevrildi. Galler temsilcisinin Başkanı  Mehmet Dalman, İngiliz basınına “Tabii ki, sözleşmeye bağlı olarak onlara ödeme yapmak zorundaysak, ödeyeceğiz. Biz onurlu bir kulübüz” açıklamasını yapmıştı. Cardiff kulübü, Sala'nın sözleşmesi gereği önümüzdeki günlerde bonservis bedelinin ilk taksitini Nantes kulübüne yatıracak.

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Son güncelleme 13:04 | 13 Şubat 2019
Cardiff City Emiliano Sala nantes
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