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CANLI YAYIN: Ajax Real Madrid canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde son 32 tur
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Ajax Real Madrid canlı izle! Şampiyonlar Ligi’nde son 32 tur

Real Madrid Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu ilk maçında Ajax'a konuk oluyor. Hollanda'da oynanacak ilk maçta avantajlı skoru elde etmek isteyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, Ajax Real Madrid maçıı hangi kanalda? Ajax Real Madrid canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

13 Şubat 2019 22:29

Ajax Real Madrid maçı ile Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Bu sezon ligde Barcelona’nın gölgesinde kalan Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde seri şampiyonluğunu devam ettirmek istiyor. Ajax ise turnuvanın favori ekibini eleyerek büyük sürpriz yapmak peşinde. Dünyanın birçok ülkesinde canlı yayın ekranlara gelecek Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye'de de canlı izlenebilecek. İşte, Ajax Real Madrid canlı yayın bağlantısı…

AJAX REAL MADRİD CANLI İZLE

AJAX REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Son 32 Turu maçı bu akşam oynanacak. Günün iki maçından biri olan Ajax Real Madrid maçı 23:00’te başlayacak. Ajax Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports ekranlarında futbol severlerle buluşacak.

Son güncelleme 22:29 | 13 Şubat 2019
ajax canlı izle Real Madrid şampiyonlar ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Caykur Rizespor
Bugün - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 20:30
-
Trabzonspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Yeni Malatyaspor
22 9 34
5 Konyaspor
22 8 34
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