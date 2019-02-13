SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son Dakika… BDDK Başkanı açıkladı: 36 aydan 60 aya çıkacak
Akhisarspor, Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!
Akhisarspor

Akhisarspor, Cihat Arslan ile yollarını ayırdı!

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Akhisarspor, ligin 6. haftasında takımın başına getirdiği ve 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığı bildirildi.

13 Şubat 2019 13:05

Spor Toto Süper Lig‘de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek ligin son sırasına yerleşen Akhisarspor'da yönetim, Teknik Direktör Cihat Arslan‘la yollarını ayırma kararı aldı.

Ege temsilcisinde 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon ligin 6. haftasından sonra Safet Susic‘in yerine takıma Adanaspor ile yollarını ayırarak gelen Cihat Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet sonrası yönetimle masaya oturarak karşılıklı ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Cihat Arslan Akhisarspor’un başında 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Fenerbahçe'yi 9 Aralık 2018'de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı.

Akhisarspor, Arslan yönetiminde Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda ise yarı final kapısını araladı.

13 Şubat 2019 Cardiff, Sala'nın ilk taksitini ödüyor! Cardiff City, geçtiğimiz günlerde Manş Denizi'nde cesedi bulunan Emiliano Sala'nın bonservis bedelinin ilk taksitini Fransız kulübü Nantes`a ödemeye hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

13 Şubat 2019 Fenerbahçe`nin galibiyeti Rus basınında geniş yer buldu! Fenerbahçe`nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit`i 1-0 yenerek rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalaması Rus basınında geniş yer buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:28 | 14 Şubat 2019
Akhisarspor Cihat Arslan
GÜNÜN MAÇLARI
Caykur Rizespor
Bugün - 20:30
3
-
0
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 20:30
1
-
3
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU