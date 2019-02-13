SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika.. TBMM başkanını seçiyor
3. Lig’in derbisi TRT Kurdi’de yayınlanacak!
Spor Toto 3. Lig

3. Lig’in derbisi TRT Kurdi’de yayınlanacak!

TFF 3. Lig 2. Grupta 22. hafta müsabakalarında şampiyonluk mücadelesi veren Van Büyükşehir Belediyespor, lider Kırşehir Belediyespor’a konuk oluyor. Tüm gözlerin çevrildiği maç, TRT Kurdi tarafından çift dilli yayın seçeneği ile canlı verilecek.

13 Şubat 2019 10:12

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grup 22. hafta karşılaşmaları cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. Gruptaki tüm takımları ilgilendiren haftanın en kritik karşılaşmasında lider Kırşehir Belediyespor, 5 puan gerisindeki 4. sırada bulunan Van Büyükşehir Belediyesporu ağırlıyor. 17 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Kırşehir Ahi Stadyumunda başlayacak olan karşılaşma, Kürtçe ve Türkçe anlatım seçeneği ile TRT Kurdi tarafından naklen yayınlanacak. Her iki takım taraftarları ise, söz konusu maçın canlı olarak yayınlanmasının kendileri için çok sevindirici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Son güncelleme 10:12 | 13 Şubat 2019
Kırşehir Belediyespor Sportoto 3.lig Van Büyükşehir Belediyespor
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 13:30
1
-
1
BB Erzurumspor
Konyaspor
Bugün - 16:00
0
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR