SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika.. TBMM başkanını seçiyor
Yanlışlarda Yusuf Namoğlu VAR!
Futbol

Yanlışlarda Yusuf Namoğlu VAR!

Eski FIFA kokartlı hakem Vahap Beyaz, olaylı haftayı SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

12 Şubat 2019 07:43

Eski FİFA hakemi Vahap Beyaz, VAR'ın yanlış yönetildiğini söyledi. Beyaz, şunları söyledi:

“Hakem sistemi ülkemizde protokolüne göre uygulanmıyor. Mesela gol öncesinde hakemin görmediği bir hata VAR tarafından görülüyor ve uyarı yapılıyor. Ancak hakemlerimiz uyarıdan sonra Başkan Yusuf Namoğlu'nun VAR odasındaki temsilcisinden onay bekliyor. Bu şekilde yönetilen sistem ne yazık ki hakemlerde güveni yitirdi. Futbolda maçın tek hâkimi hakemdir. Namoğlu, Galatasaray-Konya maçından sonra şirin gözükmek için Trabzon karşılaşmasında yanlış yapmıştır. Yanlışları da yanlışla düzeltmeye kalktı. Bir siyasetçi olduğu için artık hakemliği düşünmüyor.”

11 Şubat 2019 MHK, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk için kararını verdi! Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig`in 21. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla tartışmalara neden olan hakem Ümit Öztürk`ün dinlendirilmesine karar verdi. İlgili Haberi Oku

VAR’IN YENİ PATRONU ŞİMŞEK

Eleştiri oklarının hedefindeki VAR'da yeni bir dönem başladı. Murat Ilgaz'dan boşalan VAR Koordinatörlüğüne Süper Lig ve eski FIFA hakemi Barış Şimşek getirildi. Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç maç yönetmeyen Şimşek, VAR hakemi olarak ön plana çıkmıştı. Eski FIFA hakemi, “Zor bir işe soyundum. MHK Başkanımız Yusuf Namoğlu ve tüm hakem arkadaşlarımın desteği ile Video Asistan Hakemliği'ni hedeflenen noktaya getireceğimize inanıyorum. Sistem adaleti sağlamak için varsa, bunu birlikte sağlayacağız” şeklinde konuştu.

11 Şubat 2019 SON DAKİKA A Milli Takım`da Lucescu dönemi bitti, işte alacağı para! A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş ile Milli Takım`ın başına geçmesi için anlaştığı belirtilen TFF, Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:18 | 12 Şubat 2019
mhk VAR yusuf namoğlu
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Bugün - 13:30
2
-
1
BB Erzurumspor
Konyaspor
Bugün - 16:00
0
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR