Yanlışlarda Yusuf Namoğlu VAR!

Eski FİFA hakemi Vahap Beyaz, VAR'ın yanlış yönetildiğini söyledi. Beyaz, şunları söyledi:
“Hakem sistemi ülkemizde protokolüne göre uygulanmıyor. Mesela gol öncesinde hakemin görmediği bir hata VAR tarafından görülüyor ve uyarı yapılıyor. Ancak hakemlerimiz uyarıdan sonra Başkan Yusuf Namoğlu'nun VAR odasındaki temsilcisinden onay bekliyor. Bu şekilde yönetilen sistem ne yazık ki hakemlerde güveni yitirdi. Futbolda maçın tek hâkimi hakemdir. Namoğlu, Galatasaray-Konya maçından sonra şirin gözükmek için Trabzon karşılaşmasında yanlış yapmıştır. Yanlışları da yanlışla düzeltmeye kalktı. Bir siyasetçi olduğu için artık hakemliği düşünmüyor.”
VAR’IN YENİ PATRONU ŞİMŞEK
Eleştiri oklarının hedefindeki VAR'da yeni bir dönem başladı. Murat Ilgaz'dan boşalan VAR Koordinatörlüğüne Süper Lig ve eski FIFA hakemi Barış Şimşek getirildi. Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç maç yönetmeyen Şimşek, VAR hakemi olarak ön plana çıkmıştı. Eski FIFA hakemi, “Zor bir işe soyundum. MHK Başkanımız Yusuf Namoğlu ve tüm hakem arkadaşlarımın desteği ile Video Asistan Hakemliği'ni hedeflenen noktaya getireceğimize inanıyorum. Sistem adaleti sağlamak için varsa, bunu birlikte sağlayacağız” şeklinde konuştu.