Yanlışlarda Yusuf Namoğlu VAR!

Eski FİFA hakemi Vahap Beyaz, VAR'ın yanlış yönetildiğini söyledi. Beyaz, şunları söyledi:

“Hakem sistemi ülkemizde protokolüne göre uygulanmıyor. Mesela gol öncesinde hakemin görmediği bir hata VAR tarafından görülüyor ve uyarı yapılıyor. Ancak hakemlerimiz uyarıdan sonra Başkan Yusuf Namoğlu'nun VAR odasındaki temsilcisinden onay bekliyor. Bu şekilde yönetilen sistem ne yazık ki hakemlerde güveni yitirdi. Futbolda maçın tek hâkimi hakemdir. Namoğlu, Galatasaray-Konya maçından sonra şirin gözükmek için Trabzon karşılaşmasında yanlış yapmıştır. Yanlışları da yanlışla düzeltmeye kalktı. Bir siyasetçi olduğu için artık hakemliği düşünmüyor.”

MHK, Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk için kararını verdi! Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig`in 21. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki kararlarıyla tartışmalara neden olan hakem Ümit Öztürk`ün dinlendirilmesine karar verdi. İlgili Haberi Oku

VAR’IN YENİ PATRONU ŞİMŞEK

Eleştiri oklarının hedefindeki VAR'da yeni bir dönem başladı. Murat Ilgaz'dan boşalan VAR Koordinatörlüğüne Süper Lig ve eski FIFA hakemi Barış Şimşek getirildi. Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiç maç yönetmeyen Şimşek, VAR hakemi olarak ön plana çıkmıştı. Eski FIFA hakemi, “Zor bir işe soyundum. MHK Başkanımız Yusuf Namoğlu ve tüm hakem arkadaşlarımın desteği ile Video Asistan Hakemliği'ni hedeflenen noktaya getireceğimize inanıyorum. Sistem adaleti sağlamak için varsa, bunu birlikte sağlayacağız” şeklinde konuştu.

SON DAKİKA A Milli Takım`da Lucescu dönemi bitti, işte alacağı para! A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş ile Milli Takım`ın başına geçmesi için anlaştığı belirtilen TFF, Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku