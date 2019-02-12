Wayne Rooney terk edilmenin eşiğinde… Sevgililer Günü resti!

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere’nin yetiştirdiği en önemli futbolculardan biri olan ve kariyerine ABD’de devam eden Wayne Rooney’nin evliliği tehlikede… Geçtiğimiz günlerde bar çalışanı Vicki Rosiek ile Florida’daki Clearwater Plajı’nda samimi görüntüleri ortaya çıkan Wayne Rooney’nin bu hareketi, eşi Coleen Rooney’yi kızdırdı. Wayne Rooney’nin kendisini aldatmasına Coleen Rooney’nin tepkisi sert oldu.
Dört oğlu ile birlikte tatile çıkan Coleen Rooney, Sevgililer Günü’nü Wayne Rooney ile birlikte geçirmeme kararı aldı. Wayne Rooney’nin yoğun ısrarına rağmen kararından vazgeçmeyen Coleen Rooney’nin, yıldız futbolcuya eğer kendisini aldatmaya devam ederse terk edileceğinin sinyalini vermek istediği belirtildi. Coleen Rooney’ye yakın bir kaynak, The Sun’a yaptığı açıklamada “Planını değiştirmeye hiç niyeti yok. Çünkü yine kendisini aptal yerine konmuş hissediyor. Wayne Rooney’i yalnız bırakarak, yaptığı aptalca hareketlerle neyi riske ettiğini anlamasını istiyor” dedi.
Sevgililer Günü’nde yalnız kalacak olan Wayne Rooney’nin, günü Florida’da geçirmesi durumunda Coleen Rooney’nin boşanma kararı alabileceği konuşuluyor.
Kariyerine Washington ekibi DC United’da sürdüren Wayne Rooney, geçtiğimiz günlerde Super Bowl finalini seyretmek için takım arkadaşları ile birlikte Florida’ya gitti. Burada Vicki Rosiek ile gecenin geç saatlerinde birlikte arabaya binerken görüntülenen Wayne Rooney, eşini oldukça sinirlendirdi. Wayne Rooney hakkında daha önce de eşini aldattığı şeklinde iddialar çıkmıştı.