UEFA’dan Sala için saygı duruşu!

UEFA’dan yapılan açıklamada, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları öncesi Emiliano Sala anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi. İsteyen takımların siyah kol bandı takarak sahaya çıkabileceği de ifade edildi. 28 yaşındaki Arjantinli santrafor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak’ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes’tan transfer edilmişti. Pilot David Ibbotson ve Sala’nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa’nın Nantes şehrinden Galler’in başkenti Cardiff’e doğru seyir halindeyken Manş Denizi’nde kaybolmuştu. 3 Şubat’ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat’ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala’ya ait olduğu tespit edilmişti.

Emiliano Sala`nın hayatını kaybettiği düşen uçağın pilotunun kızı sessizliğini bozdu Arjantinli futbolcu Emiliano Sala`nın cesedi bulunduktan sonra düşen uçağın enkazı etrafındaki arama çalışmaları durduruldu. Bu duruma uçağı kullanan pilotun kızından tepki geldi. İlgili Haberi Oku