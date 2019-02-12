Turgutluspor kötü gidişe dur diyecek

Son olarak lider Baybur İl Özel İdare deplasmanından 4-1’lik yenilgiyle dönen kırmızı-siyahlılarda Duman, “Kötü gidişe Yeni Çorumspor’u yenerek son vereceğiz. Taraftarlarımızın gönlü ferah olsun. Takımımız ligi iyi bir yerde bitirecek. 1-2 hafta içerisinde sakatlarımız iyileşecek ve tam kadro çalışacağız” diye konuştu.

Turgutlu’da Kadir ve Güner cezalarını tamamlarken, sakatlardan kaleci Cİhan ve Necmi’nin en az 1 hafta daha sahalardan uzak kalacağı; Gökhan ve Mehmet İncebacak’ın pazar günü oynanacak Yeni Çorumspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Bucaspor`da Levent Eriş dönemi TFF 3`üncü Lig 3`üncü Grup`ta Serik Belediyespor deplasmanından 3-1 yenik döndükten sonra teknik direktör Tolga Doğantez`le yollarını ayıran Bucaspor, deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş`i takımın başına getirdi. İlgili Haberi Oku