SON DAKİKA Göksel Gümüşdağ’dan flaş karar! Veda etti

Özlem GÜVEMLİ / ÖZEL HABER İBB Meclisinin Şubat ayı oturumlarının dün gerçekleştirilen ilk bileşimini yöneten AKP'li Meclis Üyesi ve İBB Meclisi 2.Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ artık bu göreve aday olmayacağını açıklayarak veda konuşması yaptı. Göksel Gümüşdağ’ın, Medipol Başakşehir Kulübü ile daha fazla ilgilenebilmek için bu kararı aldığı öğrenildi.

Göksel Gümüşdağ, yaptığı veda konuşmasında “32 yaşında girdim şu an 47 yaşındayım. 15 yıldır buradayım. 3’üncü dönemim bitti. 202 oturuma başkanlık yaptım. Bir daha aday olmayacağım. 15 yıl insan hayatında uzun bir dönem” dedi.

Ailesine, birlikte görev yaptığı İBB başkanlarına, AKP ve CHP'nin grup yöneticilerine, tüm meclis üyelerine ve İBB çalışanlarına teşekkür eden Göksel Gümüşdağ “Eğer kendilerini kırdıysam, haklarını helal etsinler. Bu 15 yıllık süreç burada tamamlanıyor. Artık sizi Başakşehir maçlarında görebilirim” ifadelerini kullandı.

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