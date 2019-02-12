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SON DAKİKA Göksel Gümüşdağ’dan flaş karar! Veda etti
Medipol Başakşehir

SON DAKİKA Göksel Gümüşdağ’dan flaş karar! Veda etti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı da olan AKP’li Meclis üyesi ve İBB Meclisi 2.Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, bir daha bu göreve aday olmayacağını açıkladı. Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisinde yaptığı veda konuşmasında “15 yıllık süreç burada tamamlanıyor. Artık sizi Başakşehir maçlarında görebilirim” dedi.

12 Şubat 2019 09:30

Özlem  GÜVEMLİ / ÖZEL HABER İBB Meclisinin Şubat ayı oturumlarının dün gerçekleştirilen ilk bileşimini yöneten AKP'li Meclis Üyesi ve İBB Meclisi 2.Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ artık bu göreve aday olmayacağını açıklayarak veda konuşması yaptı. Göksel Gümüşdağ’ın, Medipol Başakşehir Kulübü ile daha fazla ilgilenebilmek için bu kararı aldığı öğrenildi.

Göksel Gümüşdağ, yaptığı veda konuşmasında “32 yaşında girdim şu an 47 yaşındayım. 15 yıldır buradayım. 3’üncü dönemim bitti. 202 oturuma başkanlık yaptım. Bir daha aday olmayacağım. 15 yıl insan hayatında uzun bir dönem” dedi.

Ailesine, birlikte görev yaptığı İBB başkanlarına, AKP ve CHP'nin grup yöneticilerine, tüm meclis üyelerine ve İBB çalışanlarına teşekkür eden Göksel Gümüşdağ “Eğer kendilerini kırdıysam, haklarını helal etsinler. Bu 15 yıllık süreç burada tamamlanıyor. Artık sizi Başakşehir maçlarında görebilirim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 09:55 | 12 Şubat 2019
Göksel Gümüşdağ ibb Medipol Başakşehir
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