SON DAKİKA Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’dan Yıldırım Demirören’e sert eleştiri

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yaşanan hakem hataları ile ilgili konuşan Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurumları ve Başkan Yıldırım Demirören’i sert bir dille eleştirdi. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Semih Özsoy, TFF kurumlarının tamamen çöktüğünü söyledi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile ilgili kendilerine yapılan yorumlarda “Pek gelmez, fazla ilgilenmez” şeklinde ifadelerle karşılaştıklarını belirten Semih Özsoy, yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşündüklerini söyledi. Merkez Hakem Kurulu’nun değişmesinin yeterli olmayacağını belirten Semih Özsoy “Durum vahim… Federasyon kurumlarının tamamı çökmüş durumdu… Yapının ve sistemin değişmesi lazım” ifadesini kullandı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu hakkında da konuşan Semih Özsoy “Yusuf Namoğlu gidecek zaten… Yusuf Namoğlu’nun gitmesini bize bağlamasınlar. Ancak bu yetmez. Biz Türk futbolunu çekip çevirebilecek, talimat almayacak insanların peşindeyiz” şeklinde konuştu. Semih Özsoy, çalınan düdüklerin sıradan olmadığını, yaşanan hatalarda art niyet aradıklarını belirtti.

“Yaşadıklarımız belli. Zor bir süreç. Hala zor sürecin içindeyiz. Bu kadar sıkıntılı olacağını beklemiyorduk. Birçok konuda mücadele ediyoruz. İçerde borçların yapılandırılması ile uğraşıyoruz. Amatör şubelerde büyüyerek atılım yaparak devam ediyoruz. Gayrimenkullerin yapılandırılması, resmileştirilmesi yolunda büyük yol kat edildi. Her yerde çalışıyoruz. Futboldaki başarısızlık bazı süreçleri etkiledi. İnşallah bu dönemi atlatacağız.

Fenerbahçe’yi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun görevini bırakmasının kesmeyeceğini ifade eden Özsoy, Namoğlu’nun zaten görevden ayrılacağını ve Kuddusi Müftüoğlu’nun göreve hazırlandırıldığını iddia etti.

MHK’da yaşanacak değişimin Fenerbahçe’ye mal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Özsoy, “MHK’nın gitmesi bizi kesmez, Yusuf Namoğlu zaten gidici, 80-90 yıllardaki gibi buna sevinmmeyiz, Kuddusi Müftüoğlu’nu bu göreve hazırlıyorlar. Sistemin çıkmazı her kulüpten adam alarak TFF Yönetimi’ni kurmak yanlış” dedi.

Kulüpler Birliği’nin açıklamasını da değerlendiren Özsoy, “Kulüpler Birliği’nin yaptığı açıklamanın ne kadar doğru olduğu aslında ortaya çıktı. Düdük astıranlar için o günden bu yana aleyhte bir hakem hatası olmadı. Kulüpler Birliği hiç olmadığı kadar birlik” ifadeleri kullandı.

‘FENERBAHÇE’Yİ KİMSEYE YEDİRMEYİZ’

TFF’nin yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Özsoy, “Kurumların tamamı çökmüş durumda. Yıldırım Demirören, Federasyona gitmiyormuş, görevini yapmıyorsa başka biri gelsin. Federasyona gidiyorsa ve bu haldeysek durum daha vahim. Bu görevi yapmak isteyen kişi buraya gelsin. Bize verilen bilgilendirme Sayın Demirören tesislere gitmiyormuş. Biz Federasyondaki Fenerbahçelilerden istifa edip geri dönmek istemiyoruz, Fenerbahçe’yi Şeref Yalçın ile Cengiz Zülfikaroğlu’na yedirmeyiz” şeklinde konuştu.

MHK için değerlendirmelerine devam eden Özsoy, “Seversiniz, sevmezsiniz ama eski hakemler var (Ahmet Çakar, Erman Toroğlu), üslubunu seversiniz, sevmezsiniz ama bu isimler, hakemlik dönemlerinde çiğ yemedikleri için karınları ağırmıyor. O isimler göreve gelsin demiyoruz ama bizim şu anda istediğimiz de budur. Görevini yapmayanlara müdahele edecek adamlara ihtiyacımız var” dedi.

Hakemlerin peşin hükümlü şekilde maça çıktığının ifade eden Özsoy, “Hakemler, bu düdükleri çalındıktan sonra kariyerlerlerini biteceğini biliyorlar, ne sözler alıyorlar ki bu düdükleri çalıyorlar? Biz elimizden geldiğince bu sitemin içine girmeyeceğiz, yapıcı olacağız. Biz en kötü ihtimalle derdimizi camiamıza anlatır ve sine-i millete döneriz” dedi.

Anadolu’dan bir daha şampiyon çıkmasının zor olduğunun altını çizen Özsoy, “Bir daha Anadolu’dan şampiyon çıkmaz. Biz şampiyonluk potasında değilken bunların başımıza gelmesi bizi daha çok korkutuyor. Düdük astırmak çözüm değil. Biz kendi oyuncumuza bile sırf insalar galeyane gelmesin diye kırmzı karttan dolayı ceza keseceğiz” ifadelerini kullandı.

‘EKONOMİK OLARAK ZOR DURUMDAYIZ’

Fenerbahçe’nin ekonomik olarak da sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu ifade eden Özsoy, “Zor bir sürecin içindeyiz bu kadar sıkıntılı bir süreç beklemiyorduk. Hem içeride hem dışarıda bir çok konuda mücadele ediyoruz. UEFA’nın sınırlandırması ve borçların yapılandırılmasıyla uğraşıyoruz. Gayrimenkullerin devletle olan yapılandırmalarda yol katledildi, her yerde çalışıyoruz bugünden yarına olur diyemeyiz futboldaki başarısızlık bazı süreçleri etkiliyor” dedi.

Yönetim olarak en büyük güçlerini taraftardan aldıklarını vurgulayan Özsoy, “Ben de taraftar olsam beni eleştirirdim. Seçim döneminde de ne dediysek Şimdi de o! Fenerbahçeli yorgun ve bitkin. Her yere gidiyoruz taraftarımız deplasmanlarda çok sıkıntılar çekerlerdi. Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim bağırmadan da mücadele edilebilir kimse bizi yumuşak başlıyız diye mücadele etmiyoruz sanmasın” ifadelerini kullandı.

Yönetimin bazı konularda eleştirildiğini ifade eden Özsoy, “Biz iki konuda çok eleştiriyoruz 1 yumuşak başlı olduğumuz için 2 kendimizi çok fazla özeleştiri yapıyoruz. Şampiyonluk potasından olmasak da taraftarımız hala stadı dolduruyor. İşletme yönündeki hataları kabul ediyoruz” dedi.

Aykut Kocaman hakkında verdikleri kararı da değerlendiren Özsoy, “Aykut hocayla kan değişikliği yaptık ve hala da haklı olduğumuzu düşünüyoruz. İlk yarıda hakem hatalarının oluşturuluğu zemini incleyeceğiz perşembe. İlk yarıdaki hataları biz kötüyüz diyerek sineye çektik” ifadelerini kullandık.

Fenerbahçe’nin sistemin dışına atılmaya çalışıldığını ifade eden Özsoy, “Fenerbahçe’yi sistemin dışına atmaya çalışanlar bu camianın altında kalır. Biz ilk yarıda hataları hakem hatası olarak gördük. Yıldırım Demirören kulüp başkanlığındaki dönemindeki Federasyon başkanlarını bilir Kayseri ve Bursa maçlarındaki hakem kararları faciaydı. Biz bu filmleri görüyoruz Malatya’da Hasan Ali’ye ve Sarı kart, Mehmet Topal’a sarı karta Isla’nuın kartları”

Video Hakem Sistemi’nin çıkarlar için kullanıldığını vurgulayan Özsoy, “VAR çıkarlar için kullanılıyor. MHK ve hakemler güvenlilir değil bağırmıyoruz sessziliğimiz acizlik olarak yorumlanmamalı. Düdük astıranlaraın aleyine düdük çalınmıyor. İçerdeki adamları kullanmanız gerekiyormuş” dedi.

Ocak ayı transfer dönemi hakkında da konuşan Özsoy, “İşler iyi gitmeyecince suçlu çok olur oyunları aldığımızda kimse bu kadar kötü diyemiyordu. Comolli’nin yaptığı iyi işler yaptılar. Cocu’nun kontratı ve feshi Comolli’nin başarısıdır. Moses’i Chelsea’den almak kolay değil bu Comolli’nin başarısıdır. Cocun’nun döneminde onun istemediği oyuncu alınmadı. Devrearsında 11 milyon limitimiz vardı o limitte kaklmaya çalışacağız. UEFA bize iyi yaklaşıyor. Yapacağımız projeyle UEFA ile olan süreci kurtaracağız” ifadelerini kullandı.