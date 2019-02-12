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Sergei Semak: ‘Fenerbahçe yeni hocalarıya çok iyi gidiyor’
Uefa Avrupa Ligi

Sergei Semak: ‘Fenerbahçe yeni hocalarıya çok iyi gidiyor’

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

12 Şubat 2019 23:48

Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe’ye ilk maçı 1-0 kaybetmelerine rağmen rövanş için umutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, uzun zamandır maç yapmadıklarından dolayı çok zorlandıklarını aktararak, “Fenerbahçe agresif bir oyun oynadı. Taraftarın çok büyük bir rolü vardı. Hatalar da yaptık. Bu maçın rövanşı var, her şeyi kaybettik diye bir şey yok. Evimizde daha iyi oyun oynayacağımıza eminim.” dedi.

İkinci yarı daha etkili oynadıklarını belirten Semak, “Fenerbahçe stadında oynamak zor. Son resmi maçımızı 2 ay önce yaptık. Sonra bir tatil dönemi girdi. Bu durum gerçekten zor. Sezona başlamak bu aradan sonra zor. Adım adım ilerliyoruz ve tempomuzu yükselteceğiz. Bu bir problem değil ama sıkıntı var. Fenerbahçe sezona iyi başlamasa da yeni hocalarıyla bence çok iyi gidiyorlar.” ifadelerini kullandı.

12 Şubat 2019 Fenerbahçe Zenit maçında Sadık Çiftpınar bir ilki yaşadı! Fenerbahçe Zenit maçının öne çıkan isimleri arasında Sadık Çiftpınar da yer aldı. 26 yaşındaki stoper ilk kez Avrupa sahnesinde yer alırken performansıyla alkış aldı. Sadık maçın ardından, bu büyük camiada, bu formanın hakkını vermek adına, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün çok iyi oynadık. İlk yarıda penaltı pozisyonu haricinde kalemize gelemediler dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:48 | 12 Şubat 2019
Fenerbahçe Sergei Semak zenit
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
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