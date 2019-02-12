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Schalke’de taraftardan Ahmed Kutucu’ya destek!
Almanya Bundesliga

Schalke’de taraftardan Ahmed Kutucu’ya destek!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen ve hafta sonu Bayern Münih'e karşı gol atmayı başaran Ahmed Kutucu'yu taraftarlar tebrik etti.

12 Şubat 2019 22:10

Bayern Münih ile Schalke 04’ü bir araya getiren maçta ilk 11’de sahaya çıkan Ahmed Kutucu (18), Schalke 04 formasıyla karşılaşmanın 25. dakikada rakip Bayern Münih’e şık bir gol atmış ve skoru 1-1’e getirmişti. Ev sahibi Bayern Münih’in 3-1 kazandığı maçta Ahmed Kutucu’nun attığı gol, Schalke 04’ün hanesine yazılan tek goldü.

Genç forvet oyuncusu Ahmet Kutucu, takımı Schalke 04’ün bugün yapılan antrenmanında yer aldı. Antrenman sonrası oyunculardan imza almak için bekleyen az sayıdaki Schalke 04 taraftarları, forma şansını iyi değerlendiren ve Bayern Münih’e gol atmayı başaran Ahmet Kutucu’ya, “Güzel gol attın tebrikler, böyle devam et” sözleriyle destek olmayı ihmal etmediler.

Uzun yıllar genç takımlarında forma giyen Ahmed Kutucu ile Schalke 04 kulübü, bir süre önce 2022 yılına kadar profesyonel mukavele imzalamıştı. 09 Şubat 2019 Schalke 04`te Ahmed Kutucu`nun golü Bayern Münih`i devirmeye yetmedi Schalke 04`e Ahmed Kutucu`nun golü yetmedi. Bundesliga`da Bayern Münih`in sahasında Schalke 04`ü 3-1 yendiği maçta mavi-beyazlıların tek golünü Ahmed Kutucu attı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:10 | 12 Şubat 2019
Ahmed Kutucu bayern münih schalke 04
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