Sadık Çiftpınar: ‘Nefes bile aldırmadık’

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Sadık Çifpınar, Zenit karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca Zenit’in hücumcularına adım attırmayan Sadık, “Geldiğim günden beri Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve bütün taraftarlarımız bana olan güvenlerini hissettirdiler. Bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk 45 dakika nefes bile aldırmadık. Penaltı pozisyonu dışında kalemize bile gelemediler.” dedi.

Rövanş için dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen başarılı savunmacı, “Deplasmana gideceğiz. Orada da zor bir maç bizi bekliyor. Ama bugünkü birlik ve beraberliğimizi sahaya yansıttığımız sürece hiçbir yerde sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Sadık Çiftpınar, ‘Yakın zamanda bayrak oyunculardan birine dönüşür müsün?’ sorusuna “Bunları konuşmak için çok erken. Bu camianın büyüklüğüne layık olmaya çalışıyorum. Bunu da başarabiliyorsam ne mutlu bana. Rabbim de yardımcı olursa elimden geleni yapacağım.” yanıtını verdi.

Fenerbahçe`de Mauricio Isla, Rusya`daki Zenit maçında yok! UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Zenit`i 1-0 yenen Fenerbahçe, Mauricio Isla`nın gördüğü sarı kartla yıkıldı. Yıldız futbolcu Rusya`daki rövanş maçında cezalı duruma düştü İlgili Haberi Oku