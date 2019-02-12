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Sadık Çiftpınar: ‘Nefes bile aldırmadık’
Uefa Avrupa Ligi

Sadık Çiftpınar: ‘Nefes bile aldırmadık’

UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe 1-0 galip gelirken maç boyunca rakip forvetlere nefes aldırmayan Sadık Çiftpınar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2019 23:20

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Sadık Çifpınar, Zenit karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca Zenit’in hücumcularına adım attırmayan Sadık, “Geldiğim günden beri Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve bütün taraftarlarımız bana olan güvenlerini hissettirdiler. Bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk 45 dakika nefes bile aldırmadık. Penaltı pozisyonu dışında kalemize bile gelemediler.” dedi.

Rövanş için dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen başarılı savunmacı, “Deplasmana gideceğiz. Orada da zor bir maç bizi bekliyor. Ama bugünkü birlik ve beraberliğimizi sahaya yansıttığımız sürece hiçbir yerde sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Sadık Çiftpınar, ‘Yakın zamanda bayrak oyunculardan birine dönüşür müsün?’ sorusuna “Bunları konuşmak için çok erken. Bu camianın büyüklüğüne layık olmaya çalışıyorum. Bunu da başarabiliyorsam ne mutlu bana. Rabbim de yardımcı olursa elimden geleni yapacağım.” yanıtını verdi.

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Son güncelleme 23:20 | 12 Şubat 2019
Fenerbahçe Sadık Çiftpınar zenit
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