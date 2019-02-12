MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Zenit özet! Slimani Kadıköy’ü ayağa kaldırdı!

Fenerbahçe Zenit karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmayı başararak rövanş maçı için avantaj yakaladı. Uefa Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesinde Tolgay Arslan ısınma bölümünde sakatlık geçirdi ve yerini Eljif Elmas'a bıraktı. Dakikalar 21’yi gösterdiğinde Slimani Fenerbahçe’yi Zenit karşısında 1-0 öne geçiren golü attı. Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşunda Sadık’ın kafasının ardından topu önünde bulan Slimani’nin vuruşu ağlarla buluştu. Maçın 41. dakikasında Mehmet Topal’ın, Sebastian Driussi’ye yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi. Robert Mak’ın kullandığı penaltı atışını Harun çeldi. Üst direkten geri dönen topu Harun yeniden kontrol etti. Fenerbahçe Zenit özeti…

FENERBAHÇE ZENİT ÖZET

HARUN TEKİN PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, sakatlığını atlattı ve Avrupa Ligi’nde oynanan Zenit karşılaşmasıyla birlikte 50 gün sonra formasına kavuştu. Son maçını 24 Aralık’ta Spor Toto Süper Lig’deki Antalyaspor karşısında oynayan Harun, Avrupa arenasında formayı Volkan Demirel’den aldı. Zenit maçına ilk 11’d başlayan Harun Tekin, Rus ekibinin ilk yarıda kazandığı penaltı vuruşunu kurtardı.

Maçın 45. dakikasında Mehmet Topal’ın, Sebastian Driussi’ye yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı kararı verdi. Robert Mak’ın kullandığı penaltı atışını Harun çeldi. Üst direkten geri dönen topu Harun yeniden kontrol etti. Tecrübeli eldiven kurtarış sonrasında büyük sevinç yaşadı.

SLİMANİ’DEN 68. GÜN SONRA GOL

Sezon başında Fenerbahçe’ye kiralık olarak Leicester City’den transfer edilen ancak kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan tecrübeli futbolcu, Zenit maçıyla gol hasretine de son verdi. Son golünü Türkiye Kupası’nda 6 Aralık’ta oynanan Giresunspor karşısında gol bulan Slimani, 68 gün sonra ağları sarsmış oldu. Slimani, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki altıncı maçında üçüncü golünü attı. 14 Süper Lig maçında bir golü bulunuyor. Slimani’nin UEFA Avrupa Ligi’nde kaleyi bulan son üç şutu gol oldu (toplam altı); bu turnuvadaki ilk üç isabetli şutunda gol atamamıştı.

Slimani’nin golünden sonra Ersun Yanal ve yedek kulübesi de büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe`de Zenit maçı öncesinde Tolgay Arslan şoku! UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu ilk maçında Zenit`i ağırlayan Fenerbahçe`de başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ısınma sırasında sakatlandığı için kadrodan çıkartıldı. Sakatlığı sona eren Harun Tekin Volkan Demirel`den eldivenleri kaparken Moses ve Sadık Fenerbahçe ile ilk kez Avrupa maçına çıktı İlgili Haberi Oku

RÖVANŞ MAÇINDA ISLA CEZALI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, mücadeleyi 1-0 kazanarak büyük avantaj sağladı.

Maç boyunca müthiş bir efor sarfeden ve hem hücum, hem de savunmada başarılı işler çıkartan Isla'dan kötü haber geldi.

30 yaşındaki Şilili futbolcu 14. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İki takım arasında 21 Şubat'ta oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.