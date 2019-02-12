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Naomi Osaka’dan zirveye çıkar çıkmaz ayrılık kararı
Diğer Sporlar

Naomi Osaka’dan zirveye çıkar çıkmaz ayrılık kararı

Teniste tek kadınlar dünya 1 numarası Naomi Osaka, antrenörü Sascha Bajin ile yollarını ayırdı.

12 Şubat 2019 14:51

ABD Açık ve Avustralya Açık’ta üst üste şampiyonluğa ulaşan 21 yaşındaki Naomi Osaka, sosyal medya hesabından, antrenörü Bajin ile kariyerinin bundan sonraki döneminde çalışmayacağını duyurdu.

Bajin, Japon tenisçi dünya klasmanının 72. sırasındayken göreve başlamış, Avustralya Açık’ın ardından Osaka, dünya 1 numarası olan ilk Asyalı raket unvanını almıştı.

Antrenör Bajin, kariyerinde daha önce ABD’li Serena Williams, Belarus Victoria Azarenka ve Danimarkalı Caroline Wozniacki’nin ekibinde yer almıştı.

26 Ocak 2019 Avustralya Açık`ta şampiyon Osaka... 21 yaşında tarih yazdı Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Japon Osaka, Çek Kvitova`yı 2-1 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. 21 yaşındaki Osaka, pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında ilk sıraya yerleşecek. Osaka, erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu olacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:51 | 12 Şubat 2019
Naomi Osaka
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