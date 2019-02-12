Mehmet Ekici’den şok haber! MR sonucu belli oldu…

SKOR ÖZEL HABER / SERCAN HAMZAOĞLU | Kayserispor karşılaşmasında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici’nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Mehmet Ekici, Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında Şamil Çınaz tarafından bileğine darbe almış, sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Sakatlığın ardından MR’a giren yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu bildirildi. Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Kayserispor mücadelesinde sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu geçmeyen ağrıları neticesinde MR’ı çekilen Mehmet Ekici’de kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edildiği kaydedilirken, milli oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Mehmet Ekici maçtan sonra yaptığı açıklama, “Sanırım faul bile verilmedi pozisyonda, keşke o pozisyon da incelenseydi” diye konuşmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Beni bile çıldırttılar! Son haftalarda yaşanan hakem hatalarına Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da isyan etti. İlgili Haberi Oku