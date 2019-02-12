Lucescu’nun yerine A Milli Takım’ın başına geçici hoca… Şenol Güneş sezon sonu gelmesi durumunda

Gitti gidiyor gidecek derken Mircea Lucescu'nun A Milli Takım kariyeri sona erdi. Avrupa'da ve Türkiye'de önemli başarılar yaşadıktan sonra Fatih Terim'in yerine 4 Ağustos 2017'de resmen Ay-Yıldızlı takımın başına geçen Rumen çalıştırıcı dün görevden alındı. Tecrübeli çalıştırıcıya sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan yaklaşık 1 milyon Euro'luk maaşı ödenecek, ekstra bir tazminat verilmeyecek. İlerlemiş yaşı, tutarsız açıklamaları ve saha içindeki başarısız sonuçlar nedeniyle çok tartışılan Lucescu’nun yerine geçecek isim belli…

SON DAKİKA A Milli Takım`da Lucescu dönemi bitti, işte alacağı para! A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş ile Milli Takım`ın başına geçmesi için anlaştığı belirtilen TFF, Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı. İlgili Haberi Oku

MARTTA 2 MAÇ VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş koltuğu devralacak. Güneş'in, sezonu siyah-beyazlılarda tamamlayıp haziran ayında millilerin başına temelli olarak geçmesi gündemde. Bu formül uygulanırsa Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin 22 Mart'ta Arnavutluk'la, 25 Mart'ta ise Moldova ile oynayacağı karşılaşmalarda kulübede Lucescu’nun yardımcısı Tayfur Havutçu olacak. Tayfur Havutçu, bir anlamda ‘emanetçi hoca' görevi yapacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada Şenol Güneş’in hem Beşiktaş’ı hem de Milli Takım’ı çalıştırmasına sıcak bakmadığını söylemişti.

MIRCEA LUCESCU’NUN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Süre:……………2017-2019

Maç:……………………… 17

Galibiyet:…………………. 4

Beraberlik:……………….. 6

Mağlubiyet:……………… 7

Atılan:……………………. 17

Yenen:…………………… 25

Puan ort.:……………. 1.06

– Türkiye, 2018 Dünya Kupası'na katılamadı.

– Türkiye, Uluslar Ligi'nde küme düştü.

ŞENOL GÜNEŞ’İN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Süre:……………2000-2004

Maç:……………………… 43

Galibiyet: ………………. 20

Beraberlik:……………… 11

Mağlubiyet:……………. 12

Atılan:……………………. 61

Yenen:…………………… 41

Puan ort.:……………. 1.65

– Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda 3. oldu.

– Türkiye, 2003 Konfederasyon Kupası'nda 3. oldu.

“YENİ HOCANIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN”

TFF, dün ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu. Yönetim kurulunun, Mircea Lucescu ile bir araya geldiğini ve sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada Lucescu’ya teşekkür edildi. Metinde Rumen hocanın, “Milli takım kadrosunu gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık” sözlerine yer verildi.

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