Lucescu’nun oğlundan ilk yorum: Babam için üzülmedim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı. Şu anda Yunanistan’ın PAOK takımını çalıştıran Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu, babasının görevine son verilmesi ile ilgili üzgün olmadığını söyledi.

Lucescu`nun yerine A Milli Takım`ın başına geçici hoca... Şenol Güneş sezon sonu gelmesi durumunda A Milli Takım'daki Lucescu dönemi dün resmen sona erdi. Beşiktaşteknik patronu Şenol Güneş`in, görevi sezon sonu devralması gündemde... Bu durumda Mart ayında oynanacak iki karşılaşmada Milli Takım`ın başında bulunacak geçici hoca da belli oldu. İlgili Haberi Oku

Yakın zamanda görüştüğü babasının kendisine Milli Takım’da neler yaşandığını anlattığını belirten Razvan Lucescu, Romanya basınına yaptığı açıklamada “Babam için üzgün değilim. Hatta onun için sevindiğimi bile söyleyebilirim. Milli Takım’da kontrol edebileceği bir ortam yoktu. Babası o pozisyonda düşünemiyorum” dedi.

Mircea Lucescu’nun Milli Takım teknik direktörü olmaktan dolayı mutsuz olduğunu da sözlerine ekleyen Razvan Lucescu “Geçen gece konuştuk ve bana neler yaşandığını anlattı. Gelecekte neyin kendisi için daha iyi olacağı hakkında konuştuk. Artık kendisine gelecek teklifleri değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Yanlışlarda Yusuf Namoğlu VAR! Eski FIFA kokartlı hakem Vahap Beyaz, olaylı haftayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku