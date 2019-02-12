SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kartal’da çöken binadaki ihmaller, bilirkişi raporunda
Lucescu’nun oğlundan ilk yorum: Babam için üzülmedim
Milli Takımlar

Lucescu’nun oğlundan ilk yorum: Babam için üzülmedim

Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, TFF'nin kararı hakkında konuştu. Razvan Lucescu, babası için üzgün olmadığını belirtti.

12 Şubat 2019 09:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı. Şu anda Yunanistan’ın PAOK takımını çalıştıran Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu, babasının görevine son verilmesi ile ilgili üzgün olmadığını söyledi.

12 Şubat 2019 Lucescu`nun yerine A Milli Takım`ın başına geçici hoca... Şenol Güneş sezon sonu gelmesi durumunda A Milli Takım'daki Lucescu dönemi dün resmen sona erdi. Beşiktaşteknik patronu Şenol Güneş`in, görevi sezon sonu devralması gündemde... Bu durumda Mart ayında oynanacak iki karşılaşmada Milli Takım`ın başında bulunacak geçici hoca da belli oldu. İlgili Haberi Oku

Yakın zamanda görüştüğü babasının kendisine Milli Takım’da neler yaşandığını anlattığını belirten Razvan Lucescu, Romanya basınına yaptığı açıklamada “Babam için üzgün değilim. Hatta onun için sevindiğimi bile söyleyebilirim. Milli Takım’da kontrol edebileceği bir ortam yoktu. Babası o pozisyonda düşünemiyorum” dedi.

Mircea Lucescu’nun Milli Takım teknik direktörü olmaktan dolayı mutsuz olduğunu da sözlerine ekleyen Razvan Lucescu “Geçen gece konuştuk ve bana neler yaşandığını anlattı. Gelecekte neyin kendisi için daha iyi olacağı hakkında konuştuk. Artık kendisine gelecek teklifleri değerlendirecektir” ifadelerini kullandı.

12 Şubat 2019 Yanlışlarda Yusuf Namoğlu VAR! Eski FIFA kokartlı hakem Vahap Beyaz, olaylı haftayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:10 | 12 Şubat 2019
milli takım Mircea Lucescu razvan lucescu tff türkiye
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:30
-
Besiktas
Akhisarspor
16/02/2019 - 13:30
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
21 13 45
2 Galatasaray
21 11 39
3 Besiktas
21 10 36
4 Yeni Malatyaspor
21 9 34
5 Trabzonspor
21 9 33
TÜMÜNÜ GÖR